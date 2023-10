Wunschspieler zu teuer? FC Bayern plant wohl keinen Winter-Transfer von João Palhinha

Ein Wunschspieler des FC Bayern ist wohl zu teuer. Ist ein Transfer nun vom Tisch?

WAS IST PASSIERT? Ein Winterwechsel von Fulhams João Palhinha zum FC Bayern München rückt wohl in immer weitere Ferne. Eigentlich sollte der defensive Mittelfeldspieler bereits im Sommer für rund 65 Millionen Euro an die Isar wechseln, doch der Deal platzte in letzter Sekunde.

Wie die Sport Bild nun berichtet, soll ein Transfer in dieser Größenordnung im Winter nicht stattfinden, zumal der Portugiese nach seiner Vertragsverlängerung bei Fulham noch teurer als im Sommer werden dürfte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer hat der FC Bayern derzeit lediglich drei zentrale Mittelfeldspieler im Kader. Trainer Thomas Tuchel forderte deshalb schon im vergangenen Sommer einen weiteren Spieler auf dieser Position.

Zu allem Überfluss verletzte sich Goretzka am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel gegen den FSV Mainz 05. Der 28-Jährige zog sich eine Fraktur an der Hand zu und wird den Münchnern einige Wochen lang fehlen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 28-jährige Portugiese wechselte anstatt nach München von Sporting Lissabon nach London, wo er bis 2028 unter Vertrag steht. In der laufenden Saison kam er bislang in neun Pflichtspielen zum Einsatz, in denen Palhinha ein Tor erzielte.