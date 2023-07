"Wunsch nach Wechsel hinterlegt": RB Leipzigs Josko Gvardiol will zu Manchester City

RB Leipzig könnte den vierten Starspieler in diesem Sommer verlieren: Nach Nkunku, Laimer und Szoboszlai will auch Josko Gvardiol gehen.

WAS IST PASSIERT? Josko Gvardiol will RB Leipzig in Richtung Manchester City verlassen. Das bestätigte Max Eberl, der Manager der Sachsen, der Leipziger Volkszeitung.

WAS WURDE GESAGT? "Josko und seine Berater haben bei uns den Wunsch nach einem Wechsel zu Manchester City hinterlegt", sagte Eberl. "Wir sind in Gesprächen mit Manchester. Mehr ist dazu momentan nicht zu sagen", ergänzte er.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Gvardiol steht bei RB noch bis 2027 unter Vertrag, sodass die Leipziger eine hohe Ablösesumme für den Innenverteidiger aufrufen können. Angeblich wollen sie mehr als 100 Millionen Euro für den Kroaten haben, was ihn zum teuersten Verteidiger der Welt machen würde.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Gvardiol kam 2021 für rund 19 Millionen Euro von seinem Jugendverein Dinamo Zagreb zu RB. Sollte der Bundesligist ihn nach nun zwei Jahren auch nur annähernd für die gedachte Summe weiterverkaufen, hätte er mit dem 21-fachen Nationalspieler ein sehr gutes Geschäft gemacht.