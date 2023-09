"Würde zusagen": Tennis-Superstar will Real-Präsident werden

Präsident und Mbappé-Verpflichtung? Rafael Nadal verrät Wünsche für seinen Lieblingsklub Real Madrid.

WAS IST PASSIERT? Tennis-Superstar Rafael Nadal kann sich eine Zukunft als Präsident seines Lieblingsklubs Real Madrid vorstellen - und wünscht sich eine Verpflichtung von Kylian Mbappé.

WAS WURDE GESAGT? "Es war nicht immer mein Traum. Aber wenn man mich fragen würde, ob ich Präsident von Real Madrid sein will, würde ich zusagen", erklärte Nadal bei Movistar Plus. "Ich habe aber eine gute Selbsteinschätzung. Ich kenne meine Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage dazu wäre."

Der aktuelle Amtsinhaber Florentino Perez (76) sei laut Nadal ohnehin "der beste mögliche Präsident für den Moment". Perez amtiert seit 2009 und hat noch einen Vertrag bis 2025. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger Nadal arbeitet aktuell an seinem Tennis-Comeback.

Unabhängig von seinen Präsidentschafts-Überlegungen wünscht sich Nadal eine Verpflichtung von Mbappé. "Ich will, dass Mbappé kommt", sagte er. Seit Jahren gibt es Gerüchte über einen Wechsel des französischen Stürmers von Paris Saint-Germain nach Madrid. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL