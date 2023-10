Wucher: So viel kostet das Rolling-Stones-Trikot des FC Barcelona

Die besonderen Trikots der Blaugrana zum Clásico gegen Real werden für einen enorm hohen Preis zum Kauf angeboten.

WAS IST PASSIERT? In einem Video enthüllte die spanische Zeitung SPORT den Preis des Sondertrikots. Das Trikot hat einen exorbitanten Preis von 400 Euro und ist nur in den Geschäften des FC Barcelona oder online auf der Website des Vereins erhältlich. Als Teil des Sponsoring-Deals mit dem Musik-Streamingdienst Spotify wird der katalanische Klub das Trikot in der Sonderedition tragen, auf dem das ikonische Zungen- und Lippen-Logo der Band The Rolling Stones zu sehen ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Hommage an die englische Rockband Rolling Stones findet im Rahmen der Veröffentlichung des ersten Originalalbums der Kultband am 20. Oktober nach über 18 Jahren Pause statt.

DAS BILD ZUR NEWS:

FC Barcelona

WAS STEHT ALS NÄCHSTE AN? Der FC Barcelona spielt am 25. Oktober gegen Shakhtar Donezk (18.45 Uhr), bevor das Sondertrikot am Samstag, den 28. Oktober im Heimspiel gegen Real Madrid (16.15 Uhr) zum Einsatz kommt.