Wrestlemania 37: Wer zeigt / überträgt WWE live im TV und LIVE-STREAM?

Das WWE-Highlight des Jahres ist Wrestlemania 37! Goal erklärt, wo das Event heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Wrestlemania 37 ist das Hauptevent der diesjährigen Wrestlingsaison. Es wird am 10. und 11. April in Tampa Bay, Florida, ausgetragen.

Allein der Gedanke an Wrestlemania 37 lässt jedem Fan das Herz aufgehen - und nun ist es so weit! Die Kämpfer werden sich in Tampa Bay einfinden, das ist der Austragungsort. Ihr erinnert Euch bestimmt an den Super Bowl zurück, der wurde ebenfalls im Raymond James Stadion ausgetragen.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wo Wrestlemania 37 heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Veranstaltung Wrestlemania 37 Datum 10. und 11. April 2021 Ort Raymond James Stadion, Florida Uhrzeit 1 Uhr

Wrestling ist ein beliebter Sport und das nicht nur in den USA. Viele Deutsche bleiben am Wochenende lange wach, um sich das Spektakel anzuschauen. Insbesondere Wrestlemania 37 werden sich bestimmt viele Fans in der Nacht anschauen. Doch wer besitzt überhaupt die Übertragungsrechte? Viele von Euch wissen bestimmt, dass der Streamingdienst DAZN aus Ismaning viele Wrestlingshows überträgt. Leider gehört Wrestlemania 37 nicht dazu. Auch keiner der Pay- oder Free-TV-Sender hat das Hauptevent im Programm.

Wrestlemania 37: WWE Network zeigt / überträgt WWE live im LIVE-STREAM

Es gibt nur eine Möglichkeit, um Wrestlemania 37 live zu verfolgen und zwar über den LIVE-STREAM von WWE-Network. WWE-Network ist der hauseigene Streamingdienst der WWE, der selbstverständlich auch Wrestlemania 37 live und über die volle Distanz übertragen wird. Das Praktische daran: Ihr könnt WWE-Network für einen Monat lang kostenlos abonnieren. Wrestlemania 37 könnt Ihr also gratis schauen. Wer das Abonnement verlängern möchte, der zahlt monatliche Gebühren in Höhe von 9,99 Euro. Die Show beginnt zu deutscher Zeit um 1 Uhr morgens am 11. April 2021. Da es zwischen Deutschland und den USA eine Zeitverschiebung gibt, wird das Event in den Staaten in der Theorie einen Tag früher als in Deutschland beginnen. Also stellt sicher, dass Ihr in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr den Stream laufen habt.

Wrestlemania 37: Die Kämpfe am Samstag

Wettbewerb Bobby Lashley (C) Drew McIntyre WWE Championship Sasha Banks (C) Bianca Belair WWE SmackDown Women's Championship The New Day (C) AJ Styles & Omos Raw Tag Team Championship Bad Bunn & Damian Priest The Miz & John Morrison Singles Match Braun Strowman Shan McMahon Singles Match Cesaro Seth Rollins Singles Match

Wrestlemania 37: Die Kämpfe am Sonntag