WrestleMania 36: Wann findet das WWE-Event 2020 statt? Alle Infos zur Datum, Uhrzeit und Co.

Es ist soweit, WrestleMania 36 steht an. In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zum Mega-Event der WWE im Jahr 2020.

Die Sport-Welt steht aktuell aufgrund der Corona-Pandemie still. Dennoch wird WrestleMania 36 stattfinden. Das gab die WWE schon vor längerer Zeit bekannt. Die Wrestling-Fans kommen also auch 2020 voll auf Ihre Kosten.

WrestleMania, das ist das Event des Jahres schlechthin für jeden Wrestling-Fan. Seit 1985 findet WrestleMania jährlich statt - und zieht Millionen von Fans in seinen Bann. Hier werden die Storylines auf die Spitze getrieben.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr zur WrestleMania 36 wissen müsst - also alles zu Termin, Datum, Uhrzeit und Co. und natürlich auch, ob und wo Ihr das Event live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

WrestleMania 36: Wann findet das WWE-Event statt?

Zum allerersten Mal in der Geschichte wird die WrestleMania nicht an einem Termin ausgetragen, sondern über zwei Tage gestreckt. "Too Big For One Show", heißt dieses Jahr das Motto der WWE.

WrestleMania 36 findet am Samstag und Sonntag statt (4. und 5. April)

Grund dafür ist, dass WrestleMania 36 nicht live in einem Stadion ausgetragen wird. Ursprünglich hätte die Wrestling-Show im Raymond James Stadion in Tampa (Florida) vor rund 75.000 Zuschauer steigen sollen. Doch aufgrund des mittlerweile auch in den USA heftig grassierenden Coronavirus sind alle Großveranstaltungen untersagt.

Bereits am 16. März hat die WWE angekündigt, dass WrestleMania 36 im WWE Perfomance Center in Orlando (Florida) ohne Zuschauer steigen wird. Das ist das Trainingscenter des Konzerns. Aufgezeichnet wurden die Kämpfe (mehr zu den Duellen erfahrt Ihr weiter unten) bereits Ende März.

Ausgestrahlt - und das ist wichtig, wenn Ihr wissen wollt, wann die WrestleMania 36 stattfindet - werden die Duelle am Samstag und Sonntag (4. und 5. April 2020).

WrestleMania 36: Um wieviel Uhr startet das WWE-Event?

Da die WrestleMania 36 in den USA stattfinden wird und vor Ort auf eine Übertragung in der Prime Time setzt, wird das Event in Deutschland zu sehr später Stunde steigen, beziehungsweise ausgestrahlt.

Das Event findet an zwei Abenden statt - in Deutschland in der Nacht von Samstag auf Sonntag und der zweite Teil von Sonntag auf Montag.

Beginn von WrestleMania 36 ist hierzulande jeweils 0 Uhr, dann startet nämlich die Kickoff-Show. Richtig zur Sache geht es ab jeweils 1 Uhr. Dauern wird die Show an jedem Tag rund drei Stunden.

WrestleMania 36: Wo findet die Mega-Show statt?

Wie bereits geschrieben, hätte eigentlich das Raymond James Stadium, der Heimspielstätte des NFL-Teams Tampa Bay Buccaneers, Ort der Austragung sein sollen.

Insgesamt hätten hier unglaubliche 75.000 Zuschauer Platz gefunden, um die WrestleMania 36 zu verfolgen. Doch dazu kam es aus den bereits oben beschriebenen Gründen nicht.

Ort: WWE-Performance-Center in Orlando

Nun wird die WrestleMania 36 nicht nur zum allerersten Mal in der Geschichte unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, sondern auch der Austragungsort feiert Premiere: das WWE-Performance-Center in Orlando, Florida.

Das WWE-Performance-Center ist quasi der Trainingsort alle WWE-Profis, es werden also bekannte Gefilde für alle Akteure sein.

WrestleMania 36 im LIVE-STREAM sehen: So läuft die Übertragung in Deutschland

Alle Wrestling-Fans aus Deutschland stehen natürlich vor einer entscheidenden Frage: Wo wird WrestleMania 36 übertragen? Hier findet Ihr die Antwort.

WrestleMania 36 live im TV sehen: Geht das?

Die kurze, aber auch eindeutige Antwort lautet: Nein! WrestleMania 36 wird hierzulande nirgendwo live im TV zu sehen sein - weder im Free-, aber auch nicht im Pay-TV.

Der Fernsehsender Sky besitzt keine Rechte mehr an der Übertragung von WWE-Events.

Die einzigen Bilder, die Ihr vom Spektakel live im TV sehen könnt, ist die Pre-Show. ProSieben Maxx zeigt die einstündige Warm-Up-Show in der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie von Sonntag auf Montag jeweils ab 0 Uhr. Sobald um 1 Uhr die Kämpfe anstehen, wird aber auch auf dem Free-TV-Sender nichts mehr davon zu sehen sein.

Die einzige Möglichkeit, hierzulande die WrestleMania zu sehen, ist ein LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr jetzt.

WrestleMania 36 im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Wer das Event aus dem WWE-Performance-Center live verfolgen will, muss auf den LIVE-STREAM des WWE-Network zurückgreifen.

Beim WWE-Network kann sich jeder Fan anmelden und zahlt dabei für den ersten Monat keinen einzigen Euro. Wer also noch kein Kunde dort war, kann WrestleMania sogar kostenlos im LIVE-STREAM sehen.

Wer über die ersten 30 Tage hinaus dem WWE-Network treu bleiben will, zahlt anschließend nur 9,99 Euro pro Monat.

Die LIVE-STREAMS des WWE-Network sind auf so ziemlich allen internetfähigen Geräten abrufbar. Mehr Informationen zum WWE-Network findet Ihr auf der Homepage der WWE.

WrestleMania 36: Alle Daten nochmals im Überblick

DATUM 4. + 5. April 2020 UHRZEIT Pre-Show: 0 Uhr | Main Event: 1 Uhr (beide Angaben deutsche Zeit) ORT WWE-Performance-Center, Orlando (Florida) LIVE-STREAM WWE-Network

WrestleMania 36: Die bereits bestätigte Match Card

An beiden Tagen sind wieder zahlreiche Matches angesetzt, die WWE zeigt sich bei WrestleMania 36 von seiner ganzen Pracht. Hier bekommt Ihr einen Überblick über alle Matches. Wann welches Duell stattfinden wird, erfahrt Ihr direkt auf der offiziellen Seite von WrestleMania 36.