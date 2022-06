Bericht: Wout Weghorst vor Wechsel vom FC Burnley zu Besiktas Istanbul

Wout Weghorst soll vom FC Burnley zu Besiktas Istanbul wechseln. Dort träfe er auf einen weiteren Ex-Wolfsburger.

Der ehemalige Bundesligastürmer Wout Weghorst soll nach übereinstimmenden Medienberichten aus England und der Türkei vor einem Wechsel vom FC Burnley zu Besiktas Istanbul stehen.

Allerdings hakt es bei den Verhandlungen offenbar noch an den Modalitäten: Während der Premier-League-Absteiger den Niederländer nur verleihen will, möchte der türkische Spitzenklub eine Kaufoption für den Angreifer herausschlage.

Besiktas: Weghorst und Ismael kennen sich aus Wolfsburg

Weghorst wechselte am letzten Tag der diesjährigen Wintertransferperiode nach 59 Toren in 118 Bundesligaspielen für den VfL Wolfsburg zum FC Burnley um sich nach damaliger Aussage den "Traum von der Premier League" zu erfüllen. Mit lediglich zwei Toren in 20 Spielen konnte er Burnleys Abstieg in die Championship aber nicht verhindern.

Getty Images

Bei Besiktas träfe Weghorst auf einen weiteren Ex-Wolfsburger treffen. Trainer Valerien Ismael coachte von 2015 bis 2017 die zweite Mannschaft des VfL und dann das Bundesligateam.