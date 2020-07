Wout Weghorst spricht über Abschied vom VfL Wolfsburg - lockt der FC Arsenal?

Bleibt Angreifer Wout Weghorst dem VfL Wolfsburg erhalten? Der Niederländer machte nun seine Ambitionen klar und sprach über einen Transfer.

Top-Torjäger Wout Weghorst (27) liebäugelt offenbar mit einem Abschied vom . "Angst muss niemand haben. Es ist doch gut für einen Verein, wenn er wieder viel Geld bekommt, nachdem er in einen Spieler investiert hat. Ich habe Ambitionen und möchte das Höchste erreichen", sagte der Niederländer der Sport Bild: "In den vergangenen zwei Jahren konnte ich zeigen, dass ich auf dem Level liefern kann und dass noch mehr für mich drin ist."

Angeblich ist nach 16 Saisontoren auch der auf Weghorst aufmerksam geworden. Sollte sich ein Top-Klub melden, wären die Wölfe offenbar gesprächsbereit. "Wir haben besprochen, dass wir uns zusammensetzen, falls etwas Spannendes für mich kommen sollte. Aber wegen Corona haben wir einen eigenartigen Markt. Und ich bekomme in Wolfsburg viel Anerkennung, spiele sportlich und menschlich eine wichtige Rolle", sagte Weghorst, der beim Werksklub noch einen Vertrag bis 2023 besitzt: "Ich fühle mich wohl, meine Familie auch. Für mich ist aber auch wichtig, ob der VfL in der Zukunft alles dafür tut, Titel zu gewinnen. Aber da habe ich Vertrauen in die sportliche Führung."

Zuletzt wurde der 27-Jährige auch mit Newcastle United in Verbindung gebracht.