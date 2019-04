Wolverhampton Wanderers: Raul Jimenez für Rekordsumme gekauft

Die Wolverhampton Wanderers haben Raul Jimenez fest verpflichtet. Der Angreifer war letzten Sommer als Leihspieler von Benfica nach England gekommen.

Die haben die Kaufoption über 35 Millionen Euro im Leihvertrag von Raul Jimenez gezogen und ihn bis 2023 unter Vertrag genommen. Der 27-jährige Stürmer ist somit zum Rekordtransfer der Wolves geworden.

"Es ist eine große Ehre für mich, ein fester Teil der Mannschaft zu sein. Ich bin sehr glücklich über den neuen Vertrag, da ich glaube, dass die Wolves zu mir passen", sagte Jimenez der offiziellen Website der Wolves. "Ich möchte mit diesem Verein Geschichte schreiben. Mit meinen Mannschaftskollegen möchte ich den Verein wieder zu einem der besten der Liga machen. Ich glaube, wir alle haben dieses Ziel", ergänzte er.

Wolverhampton Wanderers auf dem Weg, Siebter zu werden

Nach den starken Leistungen des Aufsteigers in dieser Saison war die Verpflichtung des Mexikaners zu erwarten gewesen. Die Wolves sind im Moment Spitzenreiter im Kampf um den "Best of the Rest"-Titel, also den siebten Tabellenrang hinter den sechs englischen Großklubs. Auch im sind die Wolves bis ins Halbfinale vorgestoßen. Jimenez hat zu den Erfolgen in dieser Saison zwölf Tore und sieben Vorlagen in 32 Partien beigetragen.

"Die Wirkung, die Raul in seiner kurzen Zeit bei uns gezeigt hat, war fantastisch. Wir sind hocherfreut, dass er für lange Zeit ein Teil unserer Zukunft sein wird", meinte Kevin Thelwell, Sportdirektor der Wolves.