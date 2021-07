Bundesligist VfL Wolfsburg trifft heute in einem Testspiel auf Hansa Rostock. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Die Vorbereitungszeit ist die Zeit der Testspiele! Am heutigen Samstag, 10. Juli, trifft Bundesligist VfL Wolfsburg in einem solchen auf Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock. Spielbeginn ist um 16 Uhr im AOK Stadion in Wolfsburg.

Die Wölfe starteten am 1. Juli auf die am 13. August beginnende Bundesligasaison - mit einigen Veränderungen. Die wohl bedeutendste ergab sich auf der Position des Trainers. Oliver Glasner, der den VfL in der vergangenen Saison in die Champions League führte, wechselte zu Eintracht Frankfurt. Das Sagen beim VfL hat jetzt der ehemalige Bayern-Star Mark van Bommel.

Der Kader der Wolfsburger ist im weitesten beisammen geblieben. Top-Neuzugang ist Aster Vranckx, der für eine Ablösesumme von 8 Millionen Euro vom KV Mechelen kam. Das erste Testspiel gewann Wolfsburg am vergangenen Dienstag mit 2:1 gegen Zweitligist Erzgebirge Aue.

Da in der 2. Liga die Saison bereits am 24. Juni beginnt, ist Hansa Rostock in der Vorbereitung bereits weiter fortgeschritten. Das Team von Trainer Jens Härtel gewann bisher alle seine fünf Vorbereitungsspiele gegen unterklassige Gegner.

VfL Wolfsburg vs. Hansa Rostock: Das Testspiel im Überblick

Begegnung VfL Wolfsburg - Hansa Rostock Wettbewerb Testspiel Datum Samstag, 10. Juli 2021 Uhrzeit 16 Uhr Ort AOK Stadion, Wolfsburg

VfL Wolfsburg vs. Hansa Rostock: Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen

Gute Nachricht für alle Fußball-Fans! Das Testspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Hansa Rostock wird heute live übertragen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht, wo Ihr das Spiel aber sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

VfL Wolfsburg vs. Hansa Rostock: Testspiel heute im LIVE-STREAM sehen

Der VfL Wolfsburg zeigt das Spiele heute über den eigenen Video-Kanal Wölfe TV ab 16 Uhr live auf YouTube. Der LIVE-STREAM ist kostenlos und kann ohne eine vorherige Registrierung aufgerufen werden.

Wenn Ihr Euren PC oder das Laptop per HDMI-Kabel mit Eurem TV-Gerät verbindet könnt Ihr das Spiel auch auf den großen TV-Bildschirm holen.

Tickets für die Wölfe-Testspiele gegen @HansaRostock und @Holstein_Kiel zu erwerben: Der Vorverkauf für die Partien am 10. und 14. Juli ist gestartet. 🤘



Tickets ➡️ https://t.co/oMjOBbanIb

Alle Infos ➡️ https://t.co/RmKMhZ3YAE#VfLWolfsburg pic.twitter.com/XDyYrc1UaE — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 7, 2021

VfL Wolfsburg vs. Hansa Rostock: Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen - Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch die Aufstellungen des VfL Wolfsburg und von Hansa Rostock, sobald diese vorliegen.

VfL Wolfsburg: Die Testspiele im Überblick