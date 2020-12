VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt kostenlos im Livestream auf DAZN sehen!

Wolfsburg empfängt Frankfurt im Freitagsspiel der Bundesliga. Vor Ort sind keine Fans erlaubt, Ihr könnt dennoch live und sogar kostenlos zusehen!

Der 11. Spieltag der startet mit dem Duell zwischen dem und . Angestoßen wird heute Abend (Freitag) um 20.30 Uhr in der Wolfsburger Volkswagen-Arena.

Eine Woche nach dem spektakulären Sieg gegen Werder Bremen (5:3) wollen die Wolfsburger ihren erfolgreichen Saisonstart fortsetzen. Derzeit rangiert das Team von Trainer Oliver Glasner auf Rang fünf.

Die Frankfurter Eintracht steht hingegen auf Platz neun und konnte von zehn Spielen bisher erst zwei gewinnen. Vergangenen Spieltag gegen den BVB (1:1) wurde der Eintracht jedoch lediglich ein Reyna-Hammer zum Verhängnis.

Der Freitagabend bei DAZN bietet Euch beste Unterhaltung mit dem Livestream zu Wolfsburg gegen Frankfurt! In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr ihn kostenlos abrufen könnt.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt im Livestream: Die Daten zum Spiel

Duell VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt Datum Freitag, 11. Dezember, 20.30 Uhr Ort Volkswagen-Arena, Wolfsburg

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt im kostenlosen Livestream: Das Freitagsspiel auf DAZN

Wer in dieser Saison die Freitagsspiele live sehen möchte, ist bei DAZN richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst zeigt heute Abend auch Wolfsburg gegen Frankfurt live und in voller Länge.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt im Livestream sehen - so funktioniert's

Pünktlich um 20.15 Uhr geht DAZN auf Sendung und berichtet live aus der Volkswagen-Arena. Moderator Daniel Herzog, Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch während des Abends.

Der Livestream ist auf so gut wie allen mobilen Geräten empfangbar. Ihr könnt das Spiel zuhause am Smart-TV verfolgen, unterwegs über Smartphone und Tablet oder am PC und Laptop. Ladet dazu kostenlos die DAZN-App herunter!

Sobald Ihr die App installiert habt, könnt Ihr Euch mit Eurem Konto einloggen. Solltet Ihr noch kein Abo besitzen, steht Euch das Angebot erst einmal sogar kostenlos zur Verfügung. Mehr Infos dazu gibt's weiter unten!

Wolfsburg vs. Frankfurt im Livestream von DAZN - die Übertragung im Überblick:

Sender: DAZN

DAZN Vorberichte: Ab 20.15 Uhr

Ab 20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: So empfangt Ihr den Livestream heute kostenlos

DAZN ist Euer exklusiver Anbieter heute Abend und zeigt Wolfsburg gegen Frankfurt in voller Länge. Mit dem Gratisabo könnt Ihr sogar kostenlos zusehen - und das mit nur wenigen Klicks.

Das Abonnement könnt Ihr noch rechtzeitig vor Anstoß abschließen und Euch einen Zugriff zum Livestream verschaffen. Anschließend steht Euch das DAZN-Programm einen Monat lang kostenlos zur Verfügung.

Kosten gibt's bei DAZN erst ab dem zweiten Vertragsmonat. Dann werden monatlich 11,99 Euro fällig. Im Jahresabo ist es umgerechnet billiger, dort zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro für zwölf Monate.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt kostenlos bei DAZN: Auf diesen Geräten läuft der Livestream

Sobald Ihr Euch für den Probemonat registriert habt, könnt Ihr DAZN auf so gut wie allen Geräten abspielen. Die zugehörige App steht kostenlos im App Store zum Download bereit.

Über den Browser könnt Ihr DAZN unter www.DAZN.com erreichen. Nach der Anmeldung steht nichts mehr im Wege, Wolfsburg gegen Frankfurt live zu streamen. Ihr müsst lediglich für eine stabile Internetverbindung sorgen.

Wolfsburg vs. Frankfurt im Livestream von DAZN - Hier gibt's die kostenlose App:

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: DAZN zeigt die Bundesliga-Highlights

DAZN hat sich ein großes Rechtepaket an der Bundesliga gesichert und zeigt die Freitags- und Montagsspiele live. Auf der Plattform könnt Ihr darüber hinaus die Highlights aller neun Bundesligapartien des Spieltags ansehen.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff wird der Highlight-Clip zusammengestellt und hochgeladen. DAZN-Abonnenten können anschließend die Videos jederzeit auf Abruf anschauen.