VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Wo läuft die Bundesliga am Dienstag?

Die Wölfe wollen gegen Dortmund auf Punktejagd gehen. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Dienstagabend (8. November 2022) ist der BVB (Borussia Dortmund) zu Gast beim VfL Wolfsburg. Die Bundesligapartie wird um 18:30 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg angepfiffen.

Die heutige Begegnung stellt für beide Teams bereits die vorletzte Bundesligapartie des Jahres dar. Weil am 20. November 2022 die Weltmeisterschaft in Katar beginnt, wird die Bundesligahinrunde dieses Jahr bereits am 15. Spieltag beendet. Das heißt aber nicht, dass beide Teams auch heute nicht noch einmal alles geben. Während die Dortmunder auf einem der Champions-League-Plätze überwintern wollen, geht es für Wolfsburg mehr darum, einen sicheren Platz im Tabellenmittelfeld klarzumachen.

Alle Infos, die Ihr braucht, um die Partie Wolfsburg vs. Dortmund im TV und LIVE-STREAM verfolgen zu können, gibt es hier bei GOAL.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga Spielort Volkswagen-Arena (Wolfsburg) Anpfiff 08. November - 18:30 Uhr

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV: Wo wird das Spiel gezeigt?

Für alle, die das Duell zwischen Wolfsburg und Dortmund gerne im Free-TV verfolgen möchten, haben wir leider schlechte Nachrichten. Eine Free-TV-Übertragung für das Spiel gibt es leider nicht.

Gezeigt wird die Bundesligapartie nur beim Pay-TV-Sender Sky. Wenn Ihr das Spiel also im TV sehen möchtet, dann ist das nur im Bezahlfernsehen möglich. Um Zugriff auf diese Übertragung von Sky zu bekommen, braucht Ihr das Sky-Bundesliga-Paket.

Das kostet für Neukunden aktuell 20 Euro pro Monat, nach zwölf Monaten werden dann allerdings monatlich 32 Euro fällig. Dafür seht Ihr dann die 1. und 2. Bundesliga bei Sky. Wenn Ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann klickt einfach auf diesen Link.

Beim Sender Sky Sport 1 könnt Ihr dann die Partie zwischen Wolfsburg und Dortmund live verfolgen, wenn Ihr über ein gültiges Abo verfügt. Wenn Ihr lieber die Konferenz sehen möchtet, dann seid Ihr bei Sky Sport 2 richtig.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM: Wo könnt Ihr den STREAM zum Spiel sehen?

Wer die Partie lieber per LIVE-STREAM sehen möchte, der muss übrigens auch auf Sky zurückgreifen. Der Bezahlsender ist sowohl der einzige Anbieter für die TV-Übertragung als auch die einzige Möglichkeit das ganze Spiel per STREAM sehen zu können.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM mit Sky Go

Für alle die bereits ein Abonnement bei Sky abgeschlossen haben, eignet sich Sky Go am besten, um den LIVE-STREAM sehen zu können. Ihr könnt Euch einfach die Sky-Go-App herunterladen und Euch dort mit euren Zugangsdaten von Sky anmelden.

Sobald Ihr das gemacht habt, könnt Ihr auch schon euer gebuchtes Sky-Paket per LIVE-STREAM verfolgen. Allerdings braucht Ihr dafür natürlich auch ein Gerät mit Internetzugang. Also einfach euer Smartphone, Tablet oder den Smart-TV benutzen und die kompletten 90 Minuten Wolfsburg vs. Dortmund per LIVE-STREAM erleben.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM mit WOW

Ihr habt bisher noch kein Sky-Abo, wollt das Spiel aber trotzdem per STREAM sehen? Dann müsst Ihr auf WOW-Livesport zurückgreifen. WOW ist Euch vielleicht noch unter dem früheren Namen Sky Ticket bekannt.

Auch für WOW-Livesport braucht Ihr aber ein kostenpflichtiges Abo, umsonst ist das Zusehen nicht möglich. Dafür seht Ihr dann für 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo aber auch die 1. und 2. Bundesliga, die Premier League, den DFB-Pokal u.v.m. per STREAM. Falls Ihr Euch direkt für das Jahresabo entscheidet, werden monatlich sogar nur 24,99 Euro fällig.

Wenn Ihr jetzt mehr zu WOW-Livesport wissen wollt, dann nutzt einfach diesen Link.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Den LIVE-TICKER bei GOAL stellen wir für alle Leute bereit, die nichts verpassen möchten, aber das Spiel auch nicht 90 Minuten vor dem Bildschirm verfolgen können.

Wenn Ihr also unterwegs seid, und trotzdem auf dem neuesten Stand bleiben wollt, was Tore, Karten und Auswechslungen angeht, dann seid Ihr dort genau richtig. Kostenlos ist der LIVE-TICKER selbstverständlich auch.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Wo läuft die Bundesliga am Dienstag? Die Aufstellungen

Sobald die beiden Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, werden wir sie hier für Euch veröffentlichen.