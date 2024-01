Drei Wochen vor dem Plan! Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen offenbar vor Blitz-Comeback

Gute Nachrichten für den FC Barcelona? Torhüter Marc-André ter Stegen scheint bald wieder fit zu sein.

WAS IST PASSIERT? Marc-André ter Stegen scheint dem FC Barcelona wohl schneller als gedacht wieder zur Verfügung zu stehen. Das berichtet das spanische Portal Relevo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach sei der Torwart, der sich Ende November einer Operation am Rücken unterziehen musste, womöglich schon vor Ende Januar wieder zurück. Ursprünglich war von einer Ausfallzeit bis in den Februar hinein ausgegangen worden, das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Napoli am 21. Februar war das anvisierte Ziel.

Laut des Berichts befindet sich ter Stegen aktuell aber bereits auf der Zielgeraden seiner Genesung und zählt die Tage bis zu seiner Rückkehr, die bis zu drei Wochen früher als geplant stattfinden könnte.

Es scheint also möglich, dass der Keeper den Katalanen in den LaLiga-Spielen gegen Villarreal (27. Januar), Osasuna (30. Januar), Alaves (4. Februar), Granada (11. Februar) und Celta Vigo (18. Februar) zur Verfügung steht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der ehemalige Gladbacher spielt seit 2014 für Barcelona, das ihn sich zwölf Millionen Euro kosten ließ. Dort stand der 31-Jährige in bislang 394 Pflichtspielen im Kasten. Ter Stegen gewann mit Barça fünf spanische Meisterschaften, errang fünf Pokalsiege und holte 2015 den Titel in der Champions League.