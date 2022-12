WM: Warum trägt Josko Gvardiol eine Maske?

Der kroatische Nationalspieler Josko Gvardiol läuft bei der WM mit einer Maske auf. Warum das so ist, verrät Euch GOAL.

Bei der WM 2022 in Katar hat Kroatien auf seinem Weg ins Viertelfinale in vier Spielen erst vier Gegentore kassiert. Einen wesentlichen Anteil an der starken Defensive hat Bundesligastar Josko Gvardiol. Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic bezeichnete seine Abwehrchef dieser Tage gar als "besten Verteidiger der Welt".

Der 20 Jahre alte Innenverteidiger von RB Leipzig fällt in Katar nicht nur durch gute Leistungen auf, sondern auch durch sein Outfit - er muss nämlich eine Gesichtsmaske tragen.

WM: Warum trägt Josko Gvardiol eine Maske?

Gvardiol muss bei der WM eine Gesichtsmaske tragen, da er sich vor der WM einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. Das passierte am 9. November im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg. Gvardiol war mit RB-Kapitän Willi Orban mit voller Wucht mit dem Kopf zusammengestoßen.

Eine Operation war nach der Diagnose Nasenbeinbruch nicht notwendig, ebenso wie Gvardiols WM-Teilnahme nicht in Gefahr war. Zur Sicherheit und zum Schutz vor einer erneuten Verletzung muss Gvardiol aber eine Maske tragen.

Wo kann man Gesichtsschutzmasken kaufen?

Gesichtsschutzmasken gehören zur medizinischen Ausrüstung und können über ein Krankenhaus, einen Arzt oder einen Apotheker bezogen werden.

Sie schützen nicht nur die Augen, sondern auch eine ganze Reihe von Gesichtsknochen wie Nase, Wangen und Augenhöhlen.