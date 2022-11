WM: Warum trägt Heung-min Son eine Maske?

Bei der Weltmeisterschaft in Katar trägt Heung Min-Son eine Maske auf seinem Gesicht. GOAL erklärt, warum.

Wenn Südkorea bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar etwas erreichen will, muss Heung-Min Son in Topform sein. Der Tottenham-Star hat in den vergangenen Jahren in der Premier League brilliert und wird nun zum dritten - und möglicherweise letzten - Mal mit seinem Land auf der größten Bühne des Fußballs stehen.

Allerdings trägt der 30-jährige Torjäger einen ungewöhnlichen Look, wenn er in der Gruppe H gegen Uruguay, Ghana und Portugal antritt. Sein Gesicht ist teilweise von einer Maske bedeckt sein. Was hat es damit auf sich? GOAL hat die Antworten.

WM: Warum trägt Heung-Min Son eine Maske?

Heung-min Son trägt bei der WM eine Gesichtsmaske als Schutzmaßnahme, nachdem er sich eine Gesichtsverletzung zugezogen hat. Die Maske soll die Gesichtsknochen vor Stößen schützen und so das Risiko einer weiteren Verletzung minimieren, die seine Einsatzchancen beeinträchtigen könnte. Son hatte sich die Verletzung Anfang November im Champions-League-Spiel gegen Marseille zugezogen, als er mit Chancel Mbemba zusammenstieß und sich die Augenhöhle brach.

Die Prognose für die Tigers of Asia war jedoch positiv und er wurde für spielfähig erklärt. In einem Instagram-Post schrieb Son: "Für sein Land bei der Weltmeisterschaft zu spielen ist der Traum so vieler Kinder, die aufwachsen, so wie es auch einer von mir war. Das würde ich um nichts in der Welt verpassen. Ich kann es kaum erwarten, unser schönes Land zu vertreten, bis bald. Sonny."

Obwohl Gesichtsmasken im Fußball nicht alltäglich sind, haben einige bekannte Spieler sie während des Spiels getragen. Antonio Rudiger zum Beispiel trug eine Maske, als er für Deutschland bei der Euro 2020 spielte, während Chelsea-Star Pierre-Emerick Aubameyang im September eine tragen musste.

Interessanterweise musste Aubameyang die Maske verletzungsbedingt während des Spiels tragen, aber er hat auch Superheldenmasken als Teil der Feierlichkeiten hergestellt. Andere haben diesen Ansatz nachgeahmt, wie der mexikanische Stürmer Raúl Jiménez in Spielen für Benfica und Wolves.

Wo kann man Gesichtsschutzmasken kaufen?

Gesichtsschutzmasken gehören zur medizinischen Ausrüstung und können über ein Krankenhaus, einen Arzt oder einen Apotheker bezogen werden.

Sie schützen nicht nur die Augen, sondern auch eine ganze Reihe von Gesichtsknochen wie Nase, Wangen und Augenhöhlen.