WM: Vier Uruguay-Spielern drohen nach Ausrastern wohl lange Sperren

Nach dem entscheidenden WM-Gruppenspiel entlädt sich Uruguays Enttäuschung über das frühe Aus. Nun könnten lange Sperren folgen.

WAS IST PASSIERT? Vier Spielern Uruguays drohen nach Vorfällen nach dem dritten WM-Gruppenspiel gegen Ghana lange Sperren. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS.

Edinson Cavani, Jose Maria Giménez, Diego Godin und Fernando Muslera könnten für 10 bis 15 Pflichtspiele für ihre jeweiligen Klubs und die Nationalmannschaft gesperrt werden, auch eine Mindestsperre von einem halben Jahr steht laut FIFA-Regularien im Raum.

WAS IST DER HINTERGRUND? Giménez hat dem Bericht zufolge einen FIFA-Offiziellen auf dem Weg in die Kabine geschlagen, Cavani warf den VAR-Monitor am Spielfeldrand wutentbrannt um. Auch Godin und Muslera bedrängten Schiedsrichter Daniel Siebert nach dem Abpfiff, der ihrer Ansicht nach einen klaren Elfmeter für die Südamerikaner nicht gegeben hatte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Die Disziplinarkommission der FIFA wird dem Bericht zufolge erst Ende Februar eine Entscheidung treffen und mögliche Sperren dann verkünden.