WM: Trainer Luis Enrique erläutert kuriose Sex-Regel für Spanien

Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique beantwortet bei Twitch die Fragen der Zuschauer - auch die nach seinen Ansagen an das Team.

WAS IST PASSIERT? Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique hat auf seinem Twitch-Kanal seine Ansage an das Team verraten, was Sex während der WM angeht. Er beantwortete eine Zuschauer-Frage offenherzig.

WAS WURDE GESAGT? "Es wäre lächerlich, es zu verbieten", sagte Enrique. Er halte es für "völlig normal". Unerwünscht seien jedoch große Sex-Orgien. "Wenn man in der Nacht vor einem Spiel eine Orgie feiert, ist das nicht ideal", erklärte der Coach.

Insgesamt gehe es ihm um den "gesunden Menschenverstand". Dabei gab er zudem einen Einblick in seine Zeit als Spieler. Bei ihm ging es wohl ebenfalls das eine oder andere Mal zur Sache. "Wenn ich als Spieler vor einem Spiel zu Hause war, mit meiner Frau ... dann haben wir getan, was wir tun mussten", erzählte Enrique mit einem Augenzwinkern.

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem 7:0 gegen Costa Rica tritt Spanien am Sonntag im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Deutschland an (20 Uhr). Dabei geht es für das DFB-Team schon um alles, denn mit einer Niederlage wäre die Flick-Elf aller Voraussicht nach ausgeschieden.