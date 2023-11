WM-Qualifikation: Pleiten für Argentinien und Brasilien

Argentinien und Brasilien verlieren ihre Spiele in der WM-Quali. Luis Diaz wird dabei für die Selecao zum Problem.

WAS IST PASSIERT? Weltmeister Argentinien ist erstmals nach dem Titelgewinn in Katar wieder als Verlierer vom Platz gegangen. Das Team um Weltfußballer Lionel Messi verlor am Donnerstagabend in Buenos Aires gegen Uruguay mit 0:2 (0:1), in der Qualifikation für die WM 2026 liegt Argentinien (12 Punkte) nach nun fünf Spielen dennoch weiterhin an der Spitze.

Uruguay (10) rückte als Tabellenzweiter näher an den Rivalen heran, Brasilien dagegen verlor vorerst den Anschluss. Der Rekordweltmeister unterlag in Kolumbien mit 1:2 (1:0), Luis Diaz vom FC Liverpool drehte das Spiel für die Gastgeber mit zwei Toren (75./79.) in der Schlussphase. Für Brasilien war es bereits die zweite Niederlage in der Qualifikation, vorerst reicht das nur noch für Rang fünf hinter Kolumbien (9) und Venezuela (8).

Ronald Araujo (41.) und Darwin Nunez (87.) sorgten mit ihren Toren für Uruguays schwer erkämpften Auswärtssieg im Stadion Bombonera. Argentinien war zuvor 14-mal in Folge ungeschlagen geblieben, die letzte Niederlage hatte es noch bei der WM 2022 gegeben: Zum Auftakt der Gruppenphase gab es eine völlig überraschende 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien.

WAS WAR MIT LIONEL MESSI? Messi stand am Donnerstag über die gesamte Spielzeit auf dem Platz, es war sein erstes Pflichtspiel seit knapp einem Monat. Mit seinem Klub Inter Miami hatte er in der amerikanischen MLS die Play-offs verpasst. Auf der anderen Seite stand Stürmer Luis Suarez erstmals seit der WM wieder in Uruguays Kader, kam aber nicht zum Einsatz.