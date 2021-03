WM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele übertragen

Zweiter Spieltag in der WM-Qualifikation 2022: Goal erklärt Euch, wie und wo die Partien heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Heute geht es weiter mit der WM-Qualifikation 2022! Der zweite Spieltag steht an, um 15 Uhr werden die ersten Partien angepfiffen.

Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, das ist eigentlich Bundesligazeit. Doch nicht heute, denn der nationale Wettbewerb pausiert gerade in Europa. Am Wochenende wird der zweite Spieltag der WM-Qualifikation für das Turnier 2022 in Katar ausgetragen, unter anderem werden heute Top-Nationen wie die Niederlande, Kroatien, Belgien und Portugal spielen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo die WM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Wir haben gute Nachrichten für Euch, denn jedes Spiel der WM-Qualifikation bekommt Ihr live und über die vollen 90 Minuten im TV und LIVE-STREAM zu sehen! Der Free-TV-Sender RTL und der Streamingdienst DAZN besitzen die Übertragungsrechte und zeigen die Spiele live. RTL wird die Partien der deutschen Nationalmannschaft exklusiv im Free-TV zeigen, alle anderen Begegnungen laufen exklusiv auf DAZN.

WM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Überblick

Duell Anstoß Datum / Ergebnis TV-Sender / LIVE-STREAM Russland - Slowenien 15 Uhr 27. März 2021 DAZN Montenegro - Gibraltar 15 Uhr 27. März 2021 DAZN Norwegen - Türkei 18 Uhr 27. März 2021 DAZN Niederlande - Lettland 18 Uhr 27. März 2021 DAZN Kroatien - Zypern 18 Uhr 27. März 2021 DAZN Belarus - Estland 21 Uhr 27. März 2021 DAZN Serbien - Portugal 21 Uhr 27. März 2021 DAZN Tschechien - Belgien 21 Uhr 27. März 2021 DAZN Slowakei - Malta 21 Uhr 27. März 2021 DAZN Irland - Luxemburg 21 Uhr 27. März 2021 DAZN

WM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

DAZN wird heute alle Begegnungen live und exklusiv auf der Plattform übertragen. Nehmt Euch für heute also nicht allzu viel vor, denn es wird den ganzen Tag Fußball auf DAZN laufen! Um 15 Uhr geht's mit Russland gegen Slowenien und Montenegro gegen Gibraltar los, am späteren Abend werden dann die Top-Nationen mit ihren Superstars auf Punktejagd gehen. Falls Ihr Neukunde bei DAZN seid, dann könnt Ihr die WM-Qualifikation sogar kostenlos schauen, denn das Portal schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements!

WM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM: DAZN

Die DAZN-App gibt es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores. Die App ist mit fast allen mobilen Endgeräten kompatibel, wie zum Beispiel dem Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV oder der Konsole. Die einzige Voraussetzung zum Streamen ist eine stabile Internetverbindung.

WM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr nicht alle Spiele live sehen konntet, Euch aber die Spielverläufe und erzielten Tore interessieren, dann könnt Ihr auf DAZN nur 40 Minuten nach dem jeweiligen Abpfiff die Highlights aller Partien schauen! Wer möchte, der kann sich sogar alle Matches im Re-Live gönnen.

DAZN wird aufgrund der Vielzahl an Sportübertragungen gerne auch als "Netflix des Sports" betitelt. Wer sich mal durch das Programm des Streamingdienstes durchlesen möchte, dem haben wir hier einen separaten Artikel dazu verlinkt. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

WM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM: Der TICKER

Alternativ zu den DAZN-Übertragungen könnt Ihr die WM-Qualifikation auch hier auf Goal verfolgen. Zu allen Spielen bieten wir Euch Liveinformationen im Format des TICKERS an! Fast in Echtzeit erfahrt Ihr hier alles Interessante über die Spiele - schaut mal rein!