WM, Portugal: Warum ist Renato Sanches nicht dabei?

Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft reisen als Mitfavorit zur WM nach Katar, doch Renato Sanches fehlt. GOAL erklärt, warum.

Nach der Europameisterschaft 2016 fehlt Superstar Cristiano Ronaldo nur noch ein großer Titel in seiner Trophäensammlung: Die Weltmeisterschaft mit Portugal. Bei der WM 2022 will der 37-Jährige mit der portugiesischen Mannschaft seinen großen Traum erfüllen. Bei der Mission Weltmeisterschaft fehlt im portugiesischen Kader aber ein großer Name: Renato Sanches, Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, ist nicht mit nach Katar gereist. GOAL erklärt, warum der 25-Jährige im Aufgebot Portugals fehlt.

Fernando Santos, Trainer der portugiesischen Auswahl, entschied sich gegen eine Nominierung von Renato Sanches. Der 25-Jährige ist zwar fit und vollzog im Sommer seinen Wechsel von OSC Lille zum Starensemble von Paris Saint-Germain. Eine große Rolle spielte Sanches in der französischen Hauptstadt aber nicht: Der Mittelfeldspieler absolvierte nur neun von 14 möglichen Spielen in der Ligue 1 und stand nur in drei Partien in der ersten Elf. Offenbar zu wenig für Nationaltrainer Santos. Doch schon vor seinem Wechsel spielte Sanches in der portugiesischen Nationalmannschaft keine große Rolle mehr. Sein letztes Länderspiel ist schon über ein Jahr her, am 14. November 2021 kam er gegen Serbien zum Einsatz.

WM: Der Kader von Portugal