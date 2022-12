WM: Pole Szymon Marciniak pfeift Finale zwischen Argentinien und Frankreich

22 Spieler werden am Sonntag auf dem Rasen um den WM-Titel kämpfen - und der Pole Szymon Marciniak wird das Ganze pfeifen.

WAS IST PASSIERT? Der Pole Szymon Marciniak wird das Finale der Weltmeisterschaft in Katar zwischen Titelverteidiger Frankreich und Argentinien am Sonntag leiten. Das gab die FIFA am Donnerstag bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 41 Jahre alte Unparteiische pfiff im Turnierlauf bereits beide Teams: Argentinien beim 2:1 im Achtelfinale gegen Australien, die Franzosen beim 2:1 gegen Dänemark in der Gruppenphase.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Marciniak leitet seit 2012 Länderspiele. Er kam bereits bei der WM 2018 in Russland zum Einsatz und pfiff dort unter anderem Deutschlands 2:1 gegen Schweden in der Gruppenphase.

Bei der WM in Katar ist das Finale sein dritter Einsatz.