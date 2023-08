Mit WM-Pokal im Bett! Jenni Hermoso stellt ikonisches Foto von Lionel Messi nach

Lionel Messis Foto, bei dem er mit der WM-Trophäe im Bett liegt, ging um die Welt. Jenni Hermoso imitierte den Argentinien-Kapitän.

WAS IST PASSIERT? Jenni Hermoso hat nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft mit der spanischen Nationalelf das berühmte Foto von Superstar Lionel Messi nachgestellt. Wie der Argentinier nach dem Triumph in Katar ist sie auf dem Bild zu sehen, wie sie mit dem WM-Pokal im Bett liegt. Hermoso postete dies auf ihren Social-Media-Kanälen.

Dazu schrieb sie: "Der perfekte Traum, der wahr geworden ist."

WAS IST DER HINTERGRUND? Spanien gewann am Sonntag das Endspiel der Frauen-WM in Sydney mit 1:0 gegen England. Hermoso vergab dabei Mitte der zweiten Halbzeit einen Strafstoß, das fiel nach dem Treffer von Olga Carmona aber nicht mehr ins Gewicht.

Für Schlagzeilen sorgte die 33-Jährige von CF Pachuca später unfreiwillig, als ihr Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales vor der Siegerehrung einen Kuss auf den Mund drückte.

Lionel Messi hatte im Dezember mit der Albiceleste das dramatische WM-Finale gegen Frankreich gewonnen und nach den Feierlichkeiten besagtes Bild mit der Trophäe im Arm gepostet.