WM in Katar: Brasilien droht Ausfall von Richarlison

Mitfavorit Brasilien droht für die WM in Katar möglicherweise der Ausfall von Stürmer Richarlison. Der 25-Jährige von Tottenham Hotspur verletzte sich am Samstag während des Premier-League-Spiels gegen seinen Ex-Klub FC Everton (2:0) an der Wade und verließ das Stadion später auf Krücken.

Darauf, dass es sich wohl nicht um eine leichte Blessur handelte, deutete auch die spätere Reaktion des Offensivstars hin. Bei ESPN sagte er unter Tränen: "Es ist hart, irgendetwas zu sagen, denn ich stehe kurz davor, mir meinen Lebenstraum zu verwirklichen. Ich hatte bereits eine solche Verletzung, aber ich hoffe, dass ich schnell zurückkommen kann. Das letzte Mal konnte ich zwei Monate nicht spielen." Am Montag sollen genauere Untersuchungen stattfinden.

Richarlison bei Brasilien zuletzt in starker Form

Richarlison war vor der Saison für 58 Millionen Euro von Everton nach London gewechselt und gehört im Team von Trainer Antonio Conte inzwischen zu den wichtigen Spielern. Auch in den Planungen von Brasiliens Nationaltrainer Tite nahm er eine wichtige Rolle ein. In der vergangenen Länderspielpause erzielte er gegen Ghana und Tunesien drei Tore und legte einen weiteren Treffer auf.