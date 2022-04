WM 2022, Auslosung heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Ziehung der Gruppen

Die WM 2022 in Katar rückt immer näher: In nicht einmal acht Monaten steigt das Eröffnungsspiel, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Heute auf dem Programm: die Auslosung der Gruppenphase!

Keine Fußball-WM war jemals so umstritten wie die, die im Winter in Katar stattfinden soll. Trotzdem hält das viele Fußballverbände davon ab, einen Boykott zu organisieren - stattdessen bereitet man sich auf die Endrunde vor.

Diese sollte ja eigentlich schon in wenigen Monaten starten: Für gewöhnlich finden Weltmeisterschaften und Europameisterschaften im Juni und Juli eines WM-Jahres statt, dafür taugen aber die meteorologischen Bedingungen im Golfstaat nicht. Der Fußballkalender im Winter wird also noch verrückter, als er eh schon ist.

Heute ist es so weit, die Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft in Katar werden am Ende des Tages feststehen. GOAL blickt in diesem Artikel auf die Auslosung der Gruppenphase der WM 2022 in Katar.

Weltmeisterschaft in Katar: Die Fußball-WM im Überblick

Wettbewerb FIFA Weltmeisterschaft 2022 Rekordsieger Fünf Titel: Brasilien Rekordtorschütze Miroslav Klose (16 Tore) Rekordspieler Lothar Matthäus (25 Spiele) Austragungsort Katar Titelverteidiger Frankreich

WM 2022 in Katar: Alles rund um die Auslosung der Gruppenphase in Katar

21. November: Das ist das Datum, an welchem WM in Katar losgehen wird. 234 Tage beziehungsweise knapp acht Monate verbleiben, bis die Endrunde der Weltmeisterschaft in Katar startet. Aller Kritik zum Trotz wird weiter fleißig vorbereitet, besonders viel Aufmerksamkeit bekommt dabei natürlich die Auslosung der Gruppenphase.

Viele qualifizierte Nationen stehen bereits fest, einige Startplätze sind aber noch nicht fix: Die finalen Ausscheidungsspiele für die letzten drei Tickets steigen erst im Juni 2022. Die Gruppenphase wird allerdings trotzdem jetzt schon gelost.

Fußball-Weltmeisterschaft 2022: Diese Teams stehen schon fest!

32 Lose gibt es - also mehr als bisher qualifizierte Teams. Der Grund dafür: Manche Qualifikationsspiele finden erst im Juni statt: Wales zum Beispiel muss noch warten, bis der Gewinner aus dem Spiel Schottland vs. Ukraine feststeht, um dann gegen diesen um ein WM-Ticket anzutreten.

Die anderen beiden Spiele sind sogenannte Playoffs: Vier Verbände (Ozeanien, Südamerika, Asien und Nord- und Mittelamerika) haben einen zusätzlichen "halben" Startplatz bei der WM bekommen und spielen diesen in den Playoffs aus.

WM-Auslosung: Auf diese Gegner kann Deutschland treffen

Dabei trifft Neuseeland (Ozeanien) auf Costa Rica (CONCACF). Für das letzte Qualiticket spielt Peru (Südamerika) gegen den Gewinner zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien (Asien). Das Ganze passiert aber erst im Juni - bis dahin vergeht noch einige Zeit.

Heute um 17 Uhr geht es in Doha in Katar los: Dann werden die Nationalmannschaften in ihre Gruppen gelost. Dabei droht Deutschland eine Hammergruppe: Da die DFB-Elf nur im zweiten Topf ist, könnte eine Gruppe mit Weltmeister Frankreich aus Topf 1, 2018-Schreck Südkorea oder Afrika-Cup-Sieger Senegal aus Topf 3 und Gareth Bales Wales zustande kommen. Andererseits ist auch eine Gruppe mit eher leichteren Gegnern wie Katar (Topf 1 als Gastgeber), Iran und Neuseeland möglich - alles liegt in den Händen der Losfee.

WM in Katar: Diese Töpfe sind heute entscheidend

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Katar Dänemark Iran Saudi-Arabien Frankreich Niederlande Japan Ecuador Brasilien Deutschland Südkorea Kamerun Belgien Mexiko Serbien Kanada Argentinien USA Senegal Ghana England Schweiz Marokko Gewinner Wales / Schottland/Ukraine Spanien Kroatien Tunesien Gewinner Peru / Australien/VAE Portugal Uruguay Polen Gewinner Costa Rica / Neuseeland

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der WM-Gruppenphase von Katar? Die Übertragung der Ziehung im TV und LIVE-STREAM

Um 17 Uhr geht's heute also los - wobei das die deutsche Zeit ist. Vor Ort ist da bereits 18 Uhr. Bis vor einer Woche war der Zeitvorsprung der Kataris noch bei zwei Stunden, durch die Zeitumstellung in West- und Mitteleuropa ist es jetzt nur noch eine Stunde.

Logisch, dass viele Fans heute live dabei sein wollen. Die WM ist ein Event, welches nur alle vier Jahre stattfindet, kein Wunder, dass viele Menschen sich drauf freuen. Freitagabend, man hat sich auf der Arbeit frisch ins Wochenende verabschiedet - das sind doch perfekte Bedingungen, um sich die spannende Auslosung anzusehen. Aber wie wird das Ganze übertragen?

Ziehung der Gruppenphase der WM 2022: Wie wird heute die Auslosung im TV und LIVE-STREAM ausgestrahlt?

Keine Sorge: Es gibt gleich drei Anbieter, die heute die Auslosung übertragen! Der beliebteste davon: Die ARD. Die Rundfunkanstalt und die einzelnen Sender (Das Erste, BR, WDR, NDR ...) kann man kostenlos im Fernsehen sehen! Der Grund dafür: Die ARD ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung und muss daher das Programm frei für alle ausstrahlen.

Die LIVE-Übertragung fängt erst um 17.55 Uhr an, also etwas später als der Beginn der Zeremonie. So schaltet man dann ein, wenn die Auslosung gerade beginnt und es richtig spannend wird. Mit bei der ARD-Übertragung dabei sind Moderatorin Esther Sedlaczek und Weltmeister Bastian Schweinsteiger.

Gibt es einen kostenlosen LIVE-STREAM? So zeigen heute FIFA, Das Erste und MagentaTV die Auslosung

Ihr wisst nicht, wie ihr Das Erste empfangen könnt? Hier wird eure Frage beantwortet. Natürlich gibt es auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zu sehen, diesen findet ihr unter Sportschau.de oder direkt bei live.daserste.de. Das war es aber noch nicht, auch die FIFA höchstpersönlich und der Telekom-Sender MagentaTV übertragen heute die WM-Auslosung live.

MagentaTV ist ein Sender im Pay-TV und ist daher kostenpflichtig, Fußballfans kennen den vor allem durch die Übertragung aller EM-Spiele bei der EM 2020 in 2021. Weitere Informationen zu MagentaTV findet ihr hier. Außerdem: Die Informationen zur kostenlosen Übertragung der WM-Auslosung im LIVE-STREAM auf Fifa.com gibt es ihr hier.

Die Übertragung der Auslosung der Gruppenphase der WM in Katar: So wird die Ziehung der Vorrunde heute im TV und LIVE-STREAM gezeigt

TV ARD, MagentaTV LIVE-STREAM ARD MagentaTV FIFA.com LIVE-TICKER GOAL