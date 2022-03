WM 2022, Auslosung: Wann findet die Ziehung der Gruppen statt?

Fast alle Teams für die WM in Katar im Winter stehen fest, nun soll natürlich auch ausgelost werden, wer in welcher Gruppe spielen wird. GOAL wirft einen Blick auf die Auslosung.

Die WM 2022 in Katar ist stark umstritten - bisher interessierte das die zahlreichen Nationalverbände im Fußball herzlich wenig. Trotz lauter Boykottforderungen scheint es eine WM wie jede andere zu werden, auch die deutsche Nationalmannschaft wird an der Endrunde teilnehmen.

Sportlich verlief der Weg der DFB-Elf zur WM in Katar nahezu makellos - in zehn Spielen kam es zu neun Siegen und einer Niederlage. Die Niederlage ausgerechnet gegen Nordmazedonien, die Nation, die auch Europameister Italien die Teilnahme an der WM verwehrte.

Die Weltmeisterschaft im November und Dezember rückt immer näher, fast alle Teilnehmer stehen fest. GOAL blickt in diesem Artikel auf die Auslosung der Gruppenphase der WM 2022 in Katar.

Weltmeisterschaft in Katar: Die Fußball-WM im Überblick

Wettbewerb FIFA Weltmeisterschaft 2022 Rekordsieger Fünf Titel: Brasilien Rekordtorschütze Miroslav Klose (16 Tore) Rekordspieler Lothar Matthäus (25 Spiele) Austragungsort Katar Titelverteidiger Frankreich

WM 2022: Wann findet die Auslosung der Gruppenphase in Katar statt?

Am 21. November geht die WM in Katar los - knapp acht Monate sind es also noch bis zur Endrunde der Weltmeisterschaft. Die Vorbereitungen laufen aller Kritik zum Trotz auf Hochtouren, am wichtigsten ist dabei natürlich die Auslosung der Gruppenphase.

29 Teams stehen bisher fest, drei sind nach der vergangenen Länderspielpause noch nicht fix: Die finalen drei Ausscheidungsspiele finden erst im Juni 2022 statt. Wie man dann trotzdem losen kann? Indem drei Platzhalterteams ausgewählt werden, die stattdessen gelost werden.

Weltmeisterschaft 2022: Diese Teams stehen schon fest!

Alle 32 Teams, also auch die Lose, bei denen noch nicht endgültig das Team eingeteilt werden kann, teilen sich auf vier Töpfe auf: Je nach Stärke in der Weltrangliste und des Erfolgs in der Qualifikation befindet man sich in einem der vier Töpfe, und je eine Mannschaft aus einem Topf spielt dann in jeder Gruppe.

So kann es in der Gruppenphase noch nicht zu den Top-Spielen wie Brasilien vs. Frankreich oder England vs. Spanien kommen - langweilig wird es aber ganz sicher nicht: Die deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel befindet sich nur im Topf 2, genau wie Kroatien oder die Niederlande. Deutschland kann also schon in der Gruppenphase auf Teams wie Frankreich oder Spanien treffen.

Wann ist die Auslosung der Gruppenphase?

Auch vor den vermeintlichen schwächeren Töpfen sollte man gewarnt sein, schließlich können hier Teams wie Afrika-Cup-Sieger Senegal, Schweden, Serbien oder 2018-DFB-Schreck Südkorea dabei sein. So oder so: Nicht nur die WM wird spannend, auch die Auslosung hat es schon in sich.

Anders als die Auslosungen der UEFA wird diese nicht in Nyon in der Schweiz stattfinden: Doha ist die richtige Adresse. Aber wann genau findet die Auslosung denn statt? Wie so oft ist die Auslosung an einem Freitag: Am 1. April werden die Gruppen der WM in Katar ausgelost, in den sozialen Medien sollte man also zweimal checken, ob es die richtigen Auslosungsergebnisse sind oder ob sich doch nur jemand einen Aprilscherz erlaubt hat.

WM in Katar: Aus diesen Töpfen wird am 1. April gelost

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Katar Dänemark Iran Saudi-Arabien Frankreich Niederland Japan Ecuador Brasilien Deutschland Südkorea Gewinner Algerien / Kamerun Belgien Mexiko Serbien Kanada Argentinien USA Gewinner Senegal / Ägypten Gewinner Mali / Tunesien England Schweiz Gewinner Marokko / DR Kongo Gewinner Wales / Schottland/Ukraine Spanien Kroatien Gewinner Nigeria / Ghana Gewinner Peru / Australien Gewinner Portugal / Nordmazedonien Uruguay Gewinner Polen / Schweden Gewinner Costa Rica

Die Auslosung der Gruppenphase von Katar: So wird die Ziehung im TV und LIVE-STREAM übertragen

Der Tag der Auslosung ist also klar - das war aber noch nicht alles. Ein Tag hat 24 Stunden, wann genau ist denn dann die Auslosung? Die Antwort: Um 17 Uhr deutscher Zeit ist es so weit. Der Zeitunterschied beträgt dabei zwei Stunden, vor Ort ist es also 19 Uhr.

Natürlich wollen viele Fans auch live dabei sein, daher tun wir Euch direkt den Gefallen und stellen Euch auch die unterschiedlichen Übertragungsmethoden vor. Es sind gleich mehrere, in Deutschland übertragen nämlich gleich drei Anbieter die Auslosung.

Ziehung der Gruppenphase der WM 2022: Wie wird die Auslosung im TV und LIVE-STREAM gezeigt?

Fangen wir bei dem beliebtesten Anbieter an, der ARD. Wieso die Rundfunkanstalt so beliebt ist? Weil die einzelnen Sender (Das Erste, BR, WDR, NDR ...) kostenlos zu empfangen sind! Gut also für Fußballfans: Die Sportschau läuft am Freitag im Fernsehsender Das Erste und überträgt die Auslosung!

Dabei fängt die Übertragung erst um 17.55 Uhr an, wohl um die ewigen Zeremonieschritte vor der Auslosung nicht zu übertragen und erst dann einzuschalten, wenn es spannend wird. Das Erste ist kostenlos, Fragen zum Empfang werden hier beantwortet.

Kostenloser LIVE-STREAM? So zeigen ARD, FIFA und MagentaTV die Auslosung

Das Erste ist natürlich auch im LIVE-STREAM zu sehen, sei es unter Sportschau.de oder direkt bei live.daserste.de. Das ist aber noch nicht alles, auch die FIFA und MagentaTV zeigen am Freitag die Übertragung.

Magenta-TV gehört allerdings zum Pay-TV und hat sich unter anderem durch die Übertragung aller EM-Spiele im vergangenen Sommer einen Namen gemacht. Mehr Infos zu MagentaTV findet ihr hier. Alle Informationen zur kostenlosen Übertragung der WM-Auslosung im LIVE-STREAM auf Fifa.com findet ihr hier.

Auslosung der Gruppenphase in Katar: So wird die Ziehung der Vorrunde der WM 2022 im TV und LIVE-STREAM übertragen

TV ARD, MagentaTV LIVE-STREAM ARD MagentaTV FIFA.com LIVE-TICKER GOAL