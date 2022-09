WM 2022: Was passiert, wenn zwei oder mehr Teams nach der Gruppenphase punktgleich sind?

Es gibt immer wieder Teams, die nach einer WM-Gruppenphase punktgleich sind. GOAL erklärt, welche Regeln in diesem Fall gelten.

Die Weltmeisterschaft 2022 steht in wenigen Wochen bevor, am 20. November startet die WM-Gruppenphase mit dem Auftaktspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador.

Angesichts des hohen Wettbewerbsniveaus wäre es alles andere als verwunderlich, wenn einige Gruppen besonders eng beieinander liegen und die Mannschaften nur sehr wenig - und in einigen Fällen gar nichts - voneinander trennt.

Die endgültige Platzierung der Mannschaften in den einzelnen Gruppen ist nicht nur für die Qualifikation für die K.o.-Phase wichtig, sondern auch dafür, welche Mannschaften gegen welche antreten werden, wobei ein erster oder zweiter Platz einen großen Einfluss auf die Mannschaften haben kann, die die letzten 16 erreichen.

Doch was passiert, wenn die Teams am Ende die gleiche Punktzahl und Tordifferenz haben? GOAL wirft einen Blick auf die Regeln und beantwortet die Frage.

WM 2022: Die Regeln bei Punktgleichheit

Das Grundprinzip einer WM-Gruppe besteht darin, dass die beiden Mannschaften mit den meisten Punkten nach drei Spielen in die nächste Phase des Wettbewerbs einziehen.

Es kann jedoch vorkommen, dass zwei oder mehr Mannschaften am Ende die gleiche Punktzahl haben. In diesem Fall werden die Mannschaften entsprechend ihrer Tordifferenz platziert, wobei die bessere Tordifferenz belohnt wird.

In einigen Gruppen gibt es Mannschaften, die sowohl nach Punkten als auch nach Tordifferenz gleichauf liegen. Wenn sie die Gruppe auf diese Weise abschließen, wird die Gesamtzahl der erzielten Tore berücksichtigt - je mehr Tore, desto besser.

In folgender Reihenfolge gilt dementsprechend:

Höchste Punktzahl Tordifferenz Erzielte Tore

WM 2022: Was passiert bei Punktgleichheit, gleichem Torverhältnis und gleich viel erzielten Toren?

Sind die Teams in Bezug auf die drei oben genannten Kriterien völlig gleichwertig, wird die Rangfolge anhand weiterer Faktoren bestimmt.

Zunächst kommen die direkten Ergebnisse zwischen den betreffenden Mannschaften ins Spiel. Danach wird die Tordifferenz in den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften herangezogen, dann die Anzahl der von den Mannschaften in diesen Spielen erzielten Tore.

Sind die Mannschaften nach diesen Faktoren immer noch gleich auf, wird das Fairplay-System angewendet, bei dem die disziplinierteste der Mannschaften belohnt wird. Beim Fairplay wird die Mannschaft mit den meisten Fairplay-Punkten höher eingestuft. Einem einzelnen Spieler wird in einem Spiel nur einer der folgenden Punkte abgezogen: eine Gelbe Karte bringt einen Abzug von -1, eine Gelb-Rote Karte kostet -3, eine direkte Rote Karte kostet -4 und eine Gelbe Karte plus eine direkte Rote Karte bringt einen Abzug von -5.

Sollte auch die Fairplay-Regelung kein Ergebnis liefern, gibt es nur noch eine Möglichkeit, die besser platzierte Mannschaft zu bestimmen: Der Gewinner wird von der FIFA ausgelost.

Die Platzierung in der Gruppenphase der WM 2022 wird dementsprechend nach folgenden Kriterien bestimmt:

Höchste Punktzahl Tordifferenz Erzielte Tore Punkte aus den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften Tordifferenz aus Spielen mit Beteiligung der betreffenden Mannschaften Anzahl der erzielten Tore in Spielen zwischen den beteiligten Mannschaften Fairplay-Punkte Auslosung durch die FIFA

WM 2022: Regeln ab der K.o.-Phase

Sobald die Mannschaften die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft erreicht haben, gibt es nur noch sehr wenig Spielraum, und es ist ziemlich selbsterklärend: In jedem Spiel muss eine Mannschaft ausscheiden.

Wenn also ein Spiel nach den 90 Minuten der regulären Spielzeit unentschieden steht, geht es in die Verlängerung, die weitere 30 Minuten dauert und in zwei 15-minütige Abschnitte unterteilt ist.

Wenn die Mannschaften nach der Verlängerung immer noch gleichauf liegen, muss ein Elfmeterschießen den Sieger ermitteln.