WM: Frankreichs Coach Didier Deschamps will nicht über Karim Benzemas Final-Teilnahme reden

Ist Karim Benzema am Sonntag beim WM-Finale dabei - als Spieler oder als Zuschauer? Auf diese Frage will Trainer Deschamps nicht eingehen.

WAS IST PASSIERT? Frankreich-Trainer Didier Deschamps hat die Spekulationen um eine Katar-Reise von Karim Benzema nicht kommentieren wollen. Bei der Pressekonferenz vor dem WM-Finale zeigte sich der Coach wortkarg, als das Thema zur Sprache kam.

WAS WURDE GESAGT? "Ich gehe lieber zur nächsten Frage über", sagte Deschamps auf eine Frage nach Benzema. "Es wäre nicht fair gegenüber den 24 Spielern, die ich in meinem Kader habe, darüber zu reden. Ich habe 24 Spieler in meinem Kader, mit denen ich das Finale bestreiten werde", sagte Deschamps vor dem WM-Endspiel.

WAS IST DER HINTERGRUND? Benzema hatte sich in einem Training der französischen Nationalmannschaft vor WM-Beginn verletzt.

Zuletzt kam das Gerücht auf, dass der Stürmer doch noch nach Katar kommen könnte - wahlweise als Überraschungsjoker im Endspiel oder als Zuschauer und Edel-Fan auf der Tribüne, nachdem er zuvor im Urlaub gewesen war.

"Das interessiert mich nicht", schrieb Benzema auf Instagram vielsagend, sodass es danach aussieht, als solle er am Sonntag nicht beim Finale dabei sein - egal, in welcher Rolle.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Benzema machte 97 Länderspiele, in denen er 37 Tore erzielte. Beim WM-Triumph 2018 fehlte er ebenfalls, weil er sich mit Deschamps zerstritten hatte.