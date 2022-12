Das Endspiel der WM steht bevor. Aber wer kommentiert das Finale bei der ARD eigentlich? Wir bei GOAL liefern Euch die Antwort.

Heute Nachmittag ist es so weit, das WM-Finale 2022 steht an. Dabei stellt sich natürlich auch die Frage, wer eigentlich das wichtigste Fußballspiel der Welt dieses Mal kommentiert.

Die Stimmen von Kommentatoren haben die Fans über Jahrzehnte hinweg bei den wichtigsten Spielen begleitet. Selbst Fans, die erst viel später geboren wurden, kennen die Worte von Herbert Zimmermann, der das Endspiel 1954 im Radio kommentierte. Auch Tom Bartels hat sich mit seiner Berichterstattung beim Finale der WM 2014 in den Köpfen der Fußballfans festgesetzt. Wer heute "Mach ihn ... Er macht ihn!" hört, der wird unweigerlich an Mario Götze denken, der Deutschland 2014 in der 113. Minute im Finale gegen Argentinien zum Weltmeister machte.

Wenn Ihr wissen wollt, wer das Finale der WM 2022 kommentiert, dann bleibt jetzt dran.

WM Finale, Kommentator in der ARD: Wer kommentiert das Endspiel?

2018 war Béla Réthy als Kommentator des Endspiels im Einsatz. Da dieses Mal das Finale allerdings bei der ARD übertragen wird, scheidet er als ZDF-Kommentator natürlich aus. Am Mikrofon könnt Ihr heute Abend Tom Bartels hören.

Wie wir oben schon erwähnt haben, war er die Stimme, die uns beim Finale 2014 begleitet hat. Für Tom Bartels ist es also bereits das zweite WM-Endspiel, das er kommentiert, dieses Mal leider ohne deutsche Beteiligung.

WM Finale, Kommentator in der ARD: Wer ist Tom Bartels?

Tom Bartels wurde als Thomas Bartels 1965 in Celle in Niedersachen geboren. Er interessierte sich schon als Kind stark für den Sport, insbesondere für Fußball, absolvierte nach seinem Abitur allerdings erst einmal eine Ausbildung zum Bankkaufmann.

Erst danach studierte er an der Deutschen Sporthochschule Köln. Er begann seine Karriere in der Fernsehwelt beim WDR und wechselte schließlich 1996 zu RTL, wo er unter anderem die Champions-League-Spiele kommentierte. Außerdem war er für den Pay-TV-Sender Premiere aktiv.

Seine ersten WM-Spiele kommentierte er bei der Weltmeisterschaft 2006. Ebenso war er als Kommentator bei der EM 2008 für die ARD im Einsatz. Seitdem ist Tom Bartels als feste Größe in der deutschen TV-Landschaft bekannt.

Er lebt aktuell mit seiner Lebensgefährtin und seinen zwei Kindern in Köln. Übrigens hat Tom Bartels auch einen bekannten Bruder: Fin Bartels war jahrelang für Werder Bremen in der Bundesliga aktiv. Mittlerweile spielt der 35-jährige in der 2. Liga für Holstein Kiel.

