WM Finale: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich? Das Endspiel im TV und LIVE STREAM sehen

Das WM-Finale steht an. GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Endspiels im TV und LIVE-STREAM.

Es ist so weit: Am 18. Dezember 2022 findet das größte Fußballspiel der Welt statt. Um 16 Uhr (deutsche Zeit) treffen Argentinien und Frankreich im WM-Finale aufeinander. Gespielt wird dabei im Lusail-Iconic-Stadion in Lusail.

Frankreich könnte zum zweiten Mal hintereinander die WM gewinnen. Etwas, das zum letzten Mal Brasilien mit Superstar Pelé 1958 und 1962 gelang. Für Lionel Messi ist es die zweite Chance, den WM-Titel mit Argentinien zu holen. Bereits 2014 stand er im Finale, musste sich am Ende aber mit 0:1 Deutschland geschlagen geben. In der Heimat wird Messi oft mit Maradona verglichen, was 'La Pulga' dabei aber immer noch fehlt, ist ein WM-Titel. Maradona konnte den Pokal 1986 im Finale gegen Deutschland gewinnen. Der Spieler von PSG hat bereits angekündigt, dass das WM-Finale sein letztes Spiel bei einer Weltmeisterschaft sein wird. Falls Argentinien gewinnt, denken viele Experten, dass Messi dann auch seine Nationalmannschaftskarriere beendet. Mit Frankreich wartet im Finale aber sicherlich ein ebenbürtiger Gegner. Uns steht also ein wirklich hochklassiges Finale bevor.

Wenn Ihr wissen wollt, wo und wann Ihr das Endspiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, dann bleibt jetzt dran. Alle wichtigen Infos dazu findet Ihr hier bei GOAL.

WM Finale: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich? Die Eckdaten zum Endspiel

Begegnung Argentinien vs. Frankreich Wettbewerb WM-Finale Anpfiff 18. Dezember -16 Uhr Spielort Lusail-Iconic-Stadion (Lusail)

WM Finale: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich? Die Übertragung im TV

Das Endspiel der WM 2022 in Katar wird natürlich im TV übertragen. Entweder Ihr schaltet bei der ARD ein, oder Ihr greift auf die Pay-TV-Übertragung bei MagentaTV zurück.

WM Finale: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich? Die Free-TV-Übertragung bei der ARD

Die ARD ist zuständig für die Übertragung des Endspiels im frei empfangbaren Fernsehen. Eine Stunde vor Spielbeginn beginnt dort die Vorberichterstattung. Moderiert wird von Jessy Wellmer. Als Experten sind das letzte Mal bei dieser WM Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira mit dabei.

Ab 16 Uhr könnt Ihr dann Tom Bartels hören, der das Finale kommentiert. Seine Stimme konntet Ihr übrigens schon im Finale 2014 hören, als Mario Götze Deutschland zum Weltmeister machte.

WM Finale: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich? Die Übertragung bei MagentaTV

Der Pay-TV-Sender MagentaTV zeigt das Finale ebenfalls live und in voller Länge. Der Bezahlsender war übrigens auch der einzige Sender, der jedes WM-Spiel live übertragen hat.

Für die Berichterstattung zur WM hat MagentaTV auch einige bekannte Gesichter verpflichtet, unter anderem Michael Ballack, Johannes B. Kerner, Martin Demichelis und Wolff-Christoph Fuss.

Allerdings benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo, um bei MagentaTV zusehen zu können. Erst dann bekommt Ihr Zugriff auf die WM-Inhalte des Pay-TV-Senders. Aktuell könnt Ihr das erste halbe Jahr MagentaTV umsonst sehen. Erst danach müsst Ihr jeden Monat zehn Euro bezahlen. Insgesamt läuft euer Abo bei MagentaTV dann für 24 Monate.

Falls Ihr schon über ein gültiges Abonnement beim Bezahlsender verfügt, dann könnt Ihr dort natürlich einfach am 18. Dezember um 16 Uhr einschalten und das Finale live verfolgen.

WM Finale: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich? Der LIVE-STREAM zum Spiel

Genau wie bei der TV-Übertragung könnt Ihr auch einen LIVE-STREAM zum Spiel entweder bei der ARD oder bei MagentaTV sehen.

WM Finale: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich? Der LIVE-STREAM der ARD

Der LIVE-STREAM der ARD ist völlig kostenlos und einfach auf der Website des Senders zu finden. Alles, was Ihr braucht, ist ein Gerät mit Internetzugang, dann könnt Ihr den LIVE-STREAM der ARD ganz einfach darauf verfolgen.

WM Finale: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich? Der LIVE-STREAM von MagentaTV

Den LIVE-STREAM von MagentaTV könnt Ihr nicht einfach kostenlos sehen. Auch dafür benötigt Ihr wieder ein kostenpflichtiges Abo.

Erst wenn Ihr ein solches abgeschlossen habt, könnt Ihr Euch mit euren Zugangsdaten auf der MagentaTV-Website anmelden. Dort findet Ihr dann auch direkt den LIVE-STREAM für das Finale. Hier könnt Ihr Euch noch einmal genauer über MagentaTV informieren.

WM Finale: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich? Der LIVE-TICKER von GOAL

Alternativ könnt Ihr auch den LIVE-TICKER von GOAL in Anspruch nehmen. Hier bekommt Ihr fast in Echtzeit alle wichtigen Infos zum Spiel geliefert. Egal also, ob Messi ein Tor erzielt, Mbappé die gelbe Karte kassiert oder es Elfmeterschießen gibt. Mit dem LIVE-TICKER bleibt Ihr das ganze Spiel über up-to-date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das WM-Finale.

WM Finale: Wer zeigt / überträgt Argentinien vs. Frankreich? Die Startformationen

Beide Mannschaften geben eine Stunde vor Anpfiff des Finales ihre Aufstellungen bekannt. Sobald das passiert ist, werden sie von uns hier veröffentlicht.