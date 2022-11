Die Fußball-WM 2022 steht vor der Tür, Zeit für einen Blick in die Geschichtsbücher. Wie sah noch gleich das Finale 2010 aus?

Während die Fußball-WM 2022 in diesen Tagen die Schlagzeilen dominiert, blicken wir auf das Turnier 2010 zurück. Welche Mannschaften standen damals im Finale? Und wer setzte sich durch?

Es war eine stimmungsvolle WM damals im Jahr 2010. Gastgeber war Südafrika, es war zugleich das erste WM-Turnier auf afrikanischem Boden. Die Spiele waren toll, einzig die Vuvuzelas wurden für die Zuschauer vor dem TV-Gerät zu einem nervigen Begleiter.

Die deutsche Mannschaft sorgte mit einer jungen Truppe für Furore und schaffte es bis ins Halbfinale, im Spiel um Platz drei setzte sich die DFB-Elf von Bundestrainer Joachim Löw damals gegen Uruguay durch. Im Finale standen allerdings zwei andere Mannschaften. Wer genau das war und wieso das Spiel in besonderer Erinnerung geblieben ist, erklären wir jetzt.

Fußball-WM 2010 in Südafrika: Das Turnier im Überblick

Wettbewerb Fußball-WM 2010 Austragungsland Südafrika Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2010 Weltmeister Spanien

WM-Finale 2010: Wer spielte gegen wen und wie ging es aus?

Im Finale der WM 2010 standen sich die Niederlande und Spanien gegenüber, Austragungsort des Endspiels war die Soccer City in Johannesburg. Mehr als 80.000 Zuschauer waren vor Ort und sahen einen 1:0-Sieg der Spanier nach Verlängerung. Andrés Iniesta erzielte in der 116. Minute das goldene Tor und verhalf den Iberern damit zu ihrem allerersten WM-Titel. Es war auch die Vollendung der spanischen Dominanz im Fußball dieser Zeit, denn bereits zwei Jahre zuvor hatte sich die Furia Roja zum Europameister gekrönt.

Neben Iniestas Tor kurz vor Ende der Verlängerung blieben aus diesem Spiel vor allem zwei Szenen in Erinnerung. In der ersten Halbzeit streckte Nigel de Jong Spaniens Xabi Alonso mit einem Kung-Fu-Tritt auf die Brust nieder, Schiedsrichter Howard Webb beließ es allerdings bei einer Gelben Karte. Zahlreiche Experten waren der Ansicht, dass in dieser Situation ein Platzverweis gegen den Niederländer die richtige Entscheidung gewesen wäre.

In der zweiten Szene wurde Arjen Robben zum tragischen Helden der Niederländer. In der 83. Minute hatte der Flügelstürmer des FC Bayern München die große Chance auf den Siegtreffer, scheiterte jedoch im direkten Duell freistehend an Spaniens Torwart Iker Casillas.

WM-Finale 2010: Wer waren die damaligen Nationaltrainer?

Spaniens Nationalmannschaft wurde bei der WM 2010 von Vicente del Bosque trainiert. Dieser hatte das Amt nach der erfolgreichen EM 2008 vom damaligen Erfolgstrainer Luis Aragonés übernommen. Del Bosque machte in Südafrika nicht nur das spanische Double aus EM und WM perfekt, sondern führte das Team bei der EM 2012 seinerseits zum erneuten Titel. Danach jedoch gingen die Erfolge langsam zurück, nach der EM 2016 verabschiedete er sich in den Ruhestand.

Nationaltrainer der Niederlande war beim Turnier in Südafrika Bert van Marwijk. Schon vor seiner Zeit als Bondscoach hatte sich van Marwijk einen Namen gemacht, unter anderem auch als Trainer von Borussia Dortmund. Zwischen 2004 und 2006 hatte er den BVB trainiert, nach einer Zwischenstation bei Feyenoord Rotterdam übernahm er nach der EM 2008 die Elftal von Marco van Basten. Dem WM-Finale 2010 folgte kein langfristiger Erfolg unter van Marwijk, nach einer punktlosen EM 2012 trat er zurück und trainierte später unter anderem den Hamburger SV. Zuletzt war er als Nationaltrainer der Vereinigten Arabischen Emirate tätig, wurde nach der verpassten Qualifikation für die WM in Katar aber entlassen.

WM-Finale 2010: Die Aufstellungen

Mit diesen Formationen spielten die Niederlande und Spanien das WM-Finale 2010:

Aufstellung Niederlande: Stekelenburg - van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, van Bronckhorst (105. Braafheid) - van Bommel, de Jong (99. van der Vaart) - Robben, Sneijder, Kuyt (71. Elia) - van Persie

Aufstellung Spanien: Casillas - Sergio Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila - Busquets, Alonso (87. Fábregas) - Xavi - Iniesta, Pedro (60. Navas) - David Villa (106. Fernando Torres)

WM 2010: Die Wege von Spanien und der Niederlande ins Finale