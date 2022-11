WM: Cristiano Ronaldo trifft als erster Spieler bei fünf Weltmeisterschaften

Mit seinem Elfmeter-Tor bei der Weltmeisterschaft in Katar gegen Ghana stellt Cristiano Ronaldo einen Rekord auf.

WAS IST PASSIERT? Superstar Cristiano Ronaldo hat als erster Spieler bei fünf Weltmeisterschaften getroffen. Der 37-Jährige erzielte bei Portugals Auftaktspiel gegen Ghana am Donnerstag im Stadion 974 in Doha in der 65. Minute per Elfmeter das Tor zum 1:0.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bis dato hatten neben Ronaldo Miroslav Klose, Uwe Seeler, Pele und Lionel Messi bei vier WM-Teilnahmen mindestens ein Tor geschossen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Es war darüber hinaus Ronaldos 118. Treffer im 192. Länderspiel. Der fünfmalige Weltfußballer, nach der Trennung von Manchester United vereinslos, war bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010 und 2014 je ein Tor gelungen, vor vier Jahren in Russland waren es gar vier.

