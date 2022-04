WM-Auslosung: Deutschland trifft auf Spanien, Japan und Costa Rica oder Neuseeland

Deutschland trifft bei der WM 2022 in Katar in Gruppe E auf Spanien, Japan und den Sieger des Playoffs zwischen Costa Rica und Neuseeland. Das ergab die Auslosung am Freitagabend in Doha.

WM 2022: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A Katar, Niederlande, Senegal, Ecuador Gruppe B England, USA, Iran, Wales/Schottland/Ukraine Gruppe C Argentinien, Mexiko, Polen, Saudi-Arabien Gruppe D Frankreich, Dänemark, Tunesien, Peru/Vereinigte Arabische Emirate/Australien Gruppe E Spanien, Deutschland, Japan, Costa Rica/Neuseeland Gruppe F Belgien, Kroatien, Marokko, Kanada Gruppe G Brasilien, Schweiz, Serbien, Kamerun Gruppe H Portugal, Uruguay, Südkorea, Ghana

Gastgeber Katar bekommt es unter anderem mit der Niederlande zu tun, während Titelverteidiger Frankreich auf Dänemark, Tunesien und den Gewinner des Playoffspiels zwischen Peru und Australien oder der Vereinigten Arabischen Emirate trifft.

Die Weltmeisterschaft 2022 beginnt am 21. November mit dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador. Das Finale steigt dann kurz vor Weihnachten und ist für den 18. Dezember angesetzt.

Deutschland hatte sich als Sieger der europäischen Qualifikationsgruppe J souverän für die WM qualifiziert. Der Vorsprung des DFB-Teams auf das zweitplatzierte Nordmazedonien betrug neun Punkte.