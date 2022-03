WM, Auslosung: Auf wen könnte Deutschland in der Gruppenphase treffen? Lostöpfe, Gegner, Teilnehmer und Co.

Die meisten Teilnehmer für die WM in Katar im Winter stehen fest, nun soll natürlich auch ausgelost werden, wer in welcher Gruppe spielen wird. Deutschland könnte ein Hammerlos erwarten, mit etwas Glück könnte die Mannschaft von Hansi Flick jedoch auch eine vermeintlich einfache Gruppe zugelost bekommen. GOAL wirft einen Blick auf die möglichen Gegner der deutschen Nationalmannschaft.

Die WM 2022 in Katar ist stark umstritten - bisher interessierte das die zahlreichen Nationalverbände im Fußball herzlich wenig. Trotz lauter Boykottforderungen wird es anscheinend eine WM wie jede andere, auch die deutsche Nationalmannschaft wird am weltweit größten Fußballturnier teilnehmen.

Unter Hansi Flick konnte die Nationalmannschaft bislang überzeugen. Man gewann bis zum letzten Freundschaftsspiel gegen die Niederlande (1:1) alle Spiele souverän und ist somit bei der kommenden Auslosung gesetzt.

WM 2022: Wann findet die Auslosung der Gruppenphase in Katar statt?

Auch vor den vermeintlichen schwächeren Töpfen sollte man gewarnt sein, schließlich können hier Teams wie Afrika-Cup-Sieger Senegal, Schweden, Serbien oder 2018-DFB-Schreck Südkorea dabei sein. So oder so: Nicht nur die WM wird spannend, auch die Auslosung hat es schon in sich.

Anders als die Auslosungen der UEFA wird diese nicht in Nyon in der Schweiz stattfinden: Doha ist die richtige Adresse. Aber wann genau findet die Auslosung denn statt? Wie so oft ist die Auslosung an einem Freitag: Am 1. April um 17 Uhr deutscher Zeit werden die Gruppen der WM in Katar ausgelost, in den sozialen Medien sollte man also zweimal checken, ob es die richtigen Auslosungsergebnisse sind oder ob sich doch nur jemand einen Aprilscherz erlaubt hat.

WM in Katar: Aus diesen Töpfen wird am 1. April gelost

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Katar Dänemark Iran Saudi-Arabien Frankreich Niederland Japan Ecuador Brasilien Deutschland Südkorea Kamerun Belgien Mexiko Serbien Kanada Argentinien USA Ghana Tunesien England Schweiz Senegal Gewinner Wales vs. Schottland oder Ukraine Spanien Kroatien Marokko Gewinner Peru vs. VAE oder Australien Portugal Uruguay Polen Gewinner Costa Rica vs. Salomonen oder Neuseeland

Auf wen könnte Deutschland bei der WM in Katar treffen?

Dadurch, dass die deutsche Nationalmannschaft in Topf 2 gesetzt ist, hat man nach dem Scheitern im Jahre 2018 eine gute Chance auf ein Weiterkommen. Die besten Teams sind nämlich in Topf 1 und 2 gesetzt - somit kann Deutschland dennoch mit Frankreich, Spanien oder Brasilien (alle Topf 1) durchaus einen starken Gegner bekommen.

Getty Images

Bei der Auslosung am 1. April wird der Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer aus Topf 1, 3 und 4 jeweils ein Gegner zugelost. Somit ergibt sich eine Vierergruppe, blicken wir also mal auf die möglichen Konstellationen.

WM Auslosung 2022: Die möglichen Deutschland-Gruppen

Die schwerstmögliche Gruppe Die leichteste Gruppe Mögliche andere Konstellation Brasilien Katar Frankreich Deutschland Deutschland Deutschland Polen Serbien Senegal Kamerun Saudi-Arabien Ecuador

Die Auslosung der Gruppenphase von Katar: So wird die Ziehung im TV und LIVE-STREAM übertragen

Der Tag der Auslosung ist also klar - das war aber noch nicht alles. Ein Tag hat 24 Stunden, wann genau ist denn dann die Auslosung? Die Antwort: Um 17 Uhr deutscher Zeit ist es so weit. Der Zeitunterschied beträgt dabei zwei Stunden, vor Ort ist es also 19 Uhr.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽



Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup



The countdown to Qatar starts now#Qatar2022

Natürlich wollen viele Fans auch live dabei sein, daher tun wir Euch direkt den Gefallen und stellen Euch auch die unterschiedlichen Übertragungsmethoden vor. Es sind gleich mehrere, in Deutschland übertragen nämlich gleich drei Anbieter die Auslosung.

Ziehung der Gruppenphase der WM 2022: Wie wird die Auslosung im TV und LIVE-STREAM gezeigt?

Fangen wir bei dem beliebtesten Anbieter an, der ARD. Wieso die Rundfunkanstalt so beliebt ist? Weil die einzelnen Sender (Das Erste, BR, WDR, NDR ...) kostenlos zu empfangen sind! Gut also für Fußballfans: Die Sportschau läuft am Freitag im Fernsehsender Das Erste und überträgt die Auslosung!

Dabei fängt die Übertragung erst um 17.55 Uhr an, wohl um die ewigen Zeremonieschritte vor der Auslosung nicht zu übertragen und erst dann einzuschalten, wenn es spannend wird. Das Erste ist kostenlos, Fragen zum Empfang werden hier beantwortet.

Kostenloser LIVE-STREAM? So zeigen ARD, FIFA und MagentaTV die Auslosung

Das Erste ist natürlich auch im LIVE-STREAM zu sehen, sei es unter Sportschau.de oder direkt bei live.daserste.de. Das ist aber noch nicht alles, auch die FIFA und MagentaTV zeigen am Freitag die Übertragung.

Magenta-TV gehört allerdings zum Pay-TV und hat sich unter anderem durch die Übertragung aller EM-Spiele im vergangenen Sommer einen Namen gemacht. Mehr Infos zu MagentaTV findet ihr hier. Alle Informationen zur kostenlosen Übertragung der WM-Auslosung im LIVE-STREAM auf Fifa.com findet ihr hier.

