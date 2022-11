WM: Wird Argentinien vs. Saudi-Arabien heute nicht live übertragen?

Bei der WM 2022 in Katar trifft Argentinien heute auf Saudi-Arabien. Wird das Gruppenspiel nicht live übertragen?

Bei der WM 2022 stehen sich heute die argentinische Nationalmannschaft und das Team aus Saudi-Arabien gegenüber. Anpfiff der Partie aus Gruppe C ist am Dienstag, 22. November 2022, um 11 Uhr deutscher Zeit im Lusail Iconic Stadium. Die Partie läuft allerdings nicht im Free-TV bei der ARD oder im ZDF. Wird das Spiel überhaupt nicht live übertragen? GOAL klärt auf.

Die Mannschaft von Argentinien um Superstar Lionel Messi (Paris Saint-Germain) gehört bei der Weltmeisterschaft in Katar zu den Favoriten auf den Turniersieg. Neben dem Angreifer vom französischen Serienmeister zählen weitere große Namen zum Aufgebot, darunter Paulo Dybala (AS Rom), Ángel Di María (Juventus Turin) und Lautaro Martínez (Inter Mailand). Auch der Leverkusener Exequiel Palacios schaffte es in den Kader von Trainer Lionel Scaloni.

Ganz anders sieht es auf der Gegenseite aus: Die Mannschaft des französischen Trainers Hervé Renard kommt ohne international bekannte Akteure aus, das komplette Team steht in der Saudi Pro League unter Vertrag. In der eher stark besetzten Gruppe C mit Polen und Mexiko dürften die "Grünen Falken" lediglich als Außenseiter ins Rennen gehen.

WM: Wird Argentinien vs. Saudi-Arabien heute nicht live übertragen? Ort, Zeit, Datum - Infos zum Spiel

Paarung: Argentinien gegen Saudi-Arabien Wettbewerb: Weltmeisterschaft 2022, Gruppenphase Datum: Dienstag, 22. November 2022, 11 Uhr Austragungsort: Lusail Iconic Stadium., Lusail (Katar)

WM: Wird Argentinien vs. Saudi-Arabien heute nicht live übertragen? Wer zeigt das Turnier im Free-TV?

Insgesamt sind 48 der 64 WM-Spiele live und in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen empfangbar.

Die ARD und das ZDF wechseln sich mit den Free-TV-Übertragungen ab. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan läuft am 23. November ab 14 Uhr beispielsweise bei Das Erste.

WM: Wird Argentinien vs. Saudi-Arabien heute nicht live übertragen? Wer überträgt im LIVE-STREAM und TV?

16 WM-Begegnungen sind live und exklusiv bei Magenta TV zu sehen. Dazu gehört unter anderem auch das Duell der Argentinier mit dem saudi-arabischen Team.

Wer den ersten Auftritt von Lionel Messi bei der Weltmeisterschaft miterleben möchte, benötigt also ein kostenpflichtiges Abonnement beim Pay-TV-Anbieter.

WM: Wird Argentinien vs. Saudi-Arabien heute nicht live übertragen? Magenta TV überträgt im LIVE-STREAM

Ein Abo bei Magenta TV könnt Ihr Euch ab 10 Euro sichern, die verschiedenen Möglichkeiten findet Ihr auf der Website. Im Anschluss könnt Ihr die Übertragungen bequem über den Smart-TV oder im LIVE-STREAM in der App abrufen.

Neben Argentinien vs. Saudi-Arabien laufen noch weitere Partien exklusiv bei Magenta TV, allerdings stehen noch nicht alle Paarungen fest. Nachfolgend seht Ihr einen Überblick zu den fixen Spielen, die nur vom Streamingdienst der Telekom gezeigt werden.

WM: Wird Argentinien vs. Saudi-Arabien heute nicht live übertragen? Die exklusiven Spiele von Magenta TV

22. November: Argentinien vs. Saudi-Arabien (11 Uhr)

24. November: Schweiz vs. Kamerun (11 Uhr)

26. November: Tunesien vs. Australien (11 Uhr)

28. November: Kamerun vs. Serbien (11 Uhr)

1. Dezember: Japan vs. Spanien (20 Uhr)

Hinzu kommen noch weitere Gruppenspiele am letzten Spieltag der Vorrunde, zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei, falls dies ohne deutsche Beteiligung stattfindet.

WM: Wird Argentinien vs. Saudi-Arabien heute nicht live übertragen? Der Spielplan in Gruppe C

WM: Wird Argentinien vs. Saudi-Arabien heute nicht live übertragen? Highlights und LIVE-TICKER

Highlights zur Partie findet Ihr im Anschluss an die Begegnung ebenfalls bei Magenta TV. Darüber hinaus zeigen auch die ARD, das ZDF und DAZN kurze Zusammenfassungen der Spiele.

Wollt Ihr während der Begegnung informiert bleiben, checkt unseren LIVE-TICKER von GOAL ab.