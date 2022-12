WM 2022: "Du Vollidiot!" - Antonio Rüdiger legte sich offenbar mit FIFA-Volunteer an

Beim DFB-Team lagen nach dem WM-Aus die Nerven blank. Antonio Rüdiger soll sich sogar mit einem FIFA-Volunteer in der Mixed Zone angelegt haben.

WAS IST PASSIERT? Beim DFB-Team lagen nach dem Vorrundenaus bei der WM 2022 die Nerven blank, Abwehrspieler Antonio Rüdiger soll sich nach dem Spiel in der Mixed Zone dabei mit einem FIFA-Volunteer angelegt haben, der ihn zuvor provoziert hatte.

WAS WURDE GESAGT? Als der Defensivmann von Real Madrid am Ausgang angekommen war, rief ihm laut Sport1 ein junger Mann auf Deutsch hämisch "Ab nach Hause!" hinterher. Dies veranlasste Rüdiger dazu, sich nochmals umzudrehen und ihn zu fragen: "Was hast du da gerade gesagt? Ab nach Hause?"

Als der 29-Jährige jedoch keine Antwort bekam, soll er noch ein "Du Vollidiot!" hinterhergeschickt und dann wütend die Mixed Zone verlassen haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Für die DFB-Elf war es bereits das zweite Aus nach einer Gruppenphase bei der WM in Folge. Bereits beim Turnier 2018 in Russland schied man in einer Gruppe mit Schweden, Mexiko und Südkorea überraschend nach drei Spielen aus.

