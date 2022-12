WM 2022 Viertelfinale: Wer spielt gegen wen? Spiele, Termine, Anstoßzeiten

Am 9. und 10. Dezember gehen die vier Spiele im Viertelfinale der WM 2022 über die Bühne. GOAL hat hier alle Infos dazu.

Die WM 2022 in Katar biegt so langsam in ihre entscheidende Phase ein. Nach dem Ende der Gruppenphase wurde das Feld der 32 Teilnehmer halbiert. Diese spielen im Achtelfinale um den Einzug ins Viertelfinale.

In der K.o.-Phase ist bei jedem Spiel alles möglich. Nicht selten ist eine favorisierte Mannschaft bei einem Großereignis überraschend an einem vermeintlichen Underdog gescheitert.

Wann sind die Spiele im Viertelfinale der WM 2022 angesetzt? Wer spielt gegen wen und wie sehen die Termine aus? GOAL hat in diesem Artikel alle Informationen für Euch.

WM 2022: Wann ist das Viertelfinale?

Die WM 2022 geht nach Beendigung der Achtelfinalspiele in eine kleine Pause. Am 7. und 8. Dezember finden erstmals seit dem Tag des Eröffnungsspiels, dem 20. November, keine Spiele statt.

Weiter geht es am 9. und 10. Dezember. An diesen beiden Tagen sind jeweils zwei Viertelfinalspiele angesetzt, immer eines um 16 Uhr und eines um 20 Uhr.

Viertelfinale bei der WM 2022: Das sind die Termine

9. Dezember 2022: 16 Uhr und 20 Uhr

16 Uhr und 20 Uhr 10. Dezember 2022: 16 Uhr und 20 Uhr

WM Viertelfinale: Wer spielt gegen wen? Die Spiele in der Runde der letzten Acht

Nach der Gruppenphase wurden die 16 im WM-Turnier verbliebenen Mannschaften in einen vorher festgelegten Turnierbaum eingeordnet. Aus diesem ergeben sich die Paarungen für das Viertelfinale.

Fest steht bereits, dass am 9. Dezember um 20 Uhr Argentinien und die Niederlande aufeinandertreffen.

Viertelfinale bei der WM 2022: Die Duelle

DATUM UHRZEIT SPIEL Freitag, 9. Dezember 16 Uhr Sieger Japan vs. Kroatien - Sieger Brasilien vs. Südkorea Freitag, 9. Dezember 20 Uhr Niederlande - Argentinien Samstag, 10. Dezember 16 Uhr Sieger Marokko vs. Spanien - Sieger Portugal vs. Schweiz Samstag, 10. Dezember 20 Uhr Sieger Frankreich vs. Polen - Sieger England vs. Senegal

WM 2022 Viertelfinale: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und LIVE STREAM?

Von den vier Spielen im Viertelfinale der WM 2022 werden drei Begegnungen live im Free-TV bei ARD oder ZDF übertragen.

Von den vier Spielen im Viertelfinale der WM 2022 werden drei Begegnungen live im Free-TV bei ARD oder ZDF übertragen.

Alle Partien der zweiten K.-o.-Runde gibt es bei Pay-TV-Anbieter MagentaTV live zu sehen. Ein noch zu bestimmendes Viertelfinalspiel zeigt der Bezahlsender der Telekom sogar exklusiv.