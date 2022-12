WM 2022: US-Journalist Grant Wahl stirbt während Argentinien-Spiel - Bruder glaubt an Mord

Der angesehene US-Journalist Grant Wahl stirbt während des WM-Spiels zwischen den Niederlanden und Argentinien. Sein Bruder glaubt an Mord.

WAS IST PASSIERT? Während der WM-Viertelfinalpartie zwischen den Niederlanden und Argentinien ist es zu einer Tragödie gekommen. Der bekannte US-amerikanische Journalist Grant Wahl brach während der Verlängerung auf der Tribüne des Lusail Stadiums zusammen und konnte nicht wiederbelebt werden. Sein Bruder Eric Wahl meldete sich später in einem Video und äußerte einen schlimmen Verdacht: Seiner Meinung nach sei sein Bruder umgebracht worden.

WAS WURDE GESAGT? "Mein Name ist Eric Wahl und ich bin der Bruder von Grant, ich bin schwul, ich bin der Grund, warum er ein Regenbogen-Shirt getragen hat", sagte er in dem Video: "Mein Bruder war gesund, er sagte mir, er bekam Todesdrohungen, ich glaube nicht, dass mein Bruder nur gestorben ist, ich glaube, er wurde umgebracht." Auf Twitter wandte sich Wahl zudem an die US-Regierung und bat um Unterstützung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Grant Wahl trug zu Beginn des WM-Turniers bei der Partie zwischen den USA und Wales ein Regenbogen-Shirt und wurde 25 Minuten von Sicherheitskräften festgehalten. Berichten zufolge fühlte sich Wahl bereits mehrere Tage nicht gut und begab sich in Doha in ein Krankenhaus. Dort spekulierten die Ärzte über eine Bronchitis und verschrieben ihm Antibiotika und einen starken Hustensaft.

"Drei Wochen mit wenig Schlaf, viel Stress und viel Arbeit können einem das antun", schrieb Wahl der Nachrichtenagentur AP zufolge. Er hatte unter anderem für Sports Illustrated und den Sender CBS gearbeitet. Noch wenige Augenblicke vor seinem Tod hatte sich Wahl auf Twitter zu dem Spiel geäußert und unter anderem den niederländischen Ausgleichstreffer gelobt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

DIE REAKTIONEN: Wahls Ehefrau Céline Gounder schrieb auf Twitter, sie stehe völlig unter Schock. Der US-Verband sprach davon, der "ganzen US-Fußballfamilie" sei "das Herz gebrochen". Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, erklärte auf Twitter, man habe mit großer Betroffenheit vom Tod Wahls erfahren. "Wir arbeiten mit hochrangigen katarischen Beamten zusammen, um sicherzustellen, dass die Wünsche seiner Familie so zügig wie möglich erfüllt werden", schrieb er.