WM 2022: Mutmaßlicher Skandal um Flagge in Serbiens Kabine - Kosovo reicht Beschwerde ein

WAS IST PASSIERT? Ein mutmaßlich vor dem ersten Vorrundenspiel gegen Brasilien aufgenommenes Bild aus der Kabine der serbischen Nationalmannschaft sorgt im Rahmen der WM in Katar derzeit für helle Aufregung. Auf dem Bild ist eine Fahne zu sehen, die vor den Plätzen von Andrija Zivkovic und Milos Veljkovic aufgespannt ist. Auf dieser sind die Umrisse des Kosovo in den serbischen Farben zu sehen, dazu die Aufschrift "Nema predaje", übersetzt: "Niemals aufgeben".

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Kosovo, ursprünglich eine Provinz Serbiens, hatte sich 2008 einseitig für unabhängig erklärt. Serbien erkennt dies bis heute nicht an und will stattdessen die Kontrolle über das Gebiet zurück. Die in der Kabine der Nationalmannschaft aufgehängte Fahne wird daher im Kosovo als fremdenfeindlich und als Aufruf zum Genozid verstanden.

FFK strongly condemns the aggressive action against the Republic of Kosovo shown by Serbia in the "Qatar 2022".

The World Cup is an event of joy and unity and should send messages of hope and peace, not messages of hatred. We call @FIFAcom to take action against such actions. https://t.co/qNOZs9YCl7