WM 2022, Prämien: Wie viel Geld bekommen die deutschen Nationalspieler bei der Weltmeisterschaft?

Die Prämien für die großen Turniere werden vor jedem Turnier neu verhandelt - doch wie hoch sind die Prämien der DFB-Stars bei der WM in Katar?

Vor jedem großen Turnier werden sie neu verhandelt: die Prämien der DFB-Kicker. Eine Fraktion des Deutschen Fußball Bund (DFB) und eine der Spieler verhandeln über die Prämien für alle möglichen Szenarien, von Gruppen-Aus bis zum Sieg bei der Weltmeisterschaft. Doch wie hoch waren die Prämien bei den vergangenen Weltmeisterschaften und wie hoch sind sie für die Endrunde in Katar? GOAL hat die Antworten.

WM 2022: Wer entscheidet über die Höhe der Prämien für die DFB-Kicker?

Zumeist setzen sich eine Delegation des DFB und eine der Spieler zusammen, um die Höhe der Prämien zu besprechen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf leitete in diesem Jahr die Gespräche, zudem saßen von DFB-Seite aus Vizepräsident Hans-Joachim Watzke und der Geschäftsführer der DFB GmbH und Co. KG Holger Blask mit am Verhandlungs-Tisch. Die Mannschaft wurde von Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Manuel Neuer vertreten.

WM 2022: Wie viel Geld bekommt die deutsche Nationalmannschaft in Katar?

Beim Gruppensieg winken den DFB-Kickern 50.000 Euro. Für den Einzug ins Viertelfinale würde jeder Spieler 100.000 Euro erhalten, beim Einzug ins Halbfinale wären es 150.000 Euro. Die Prämie für den dritten Platz liegt bei 200.000 Euro und für die Vize-Weltmeisterschaft bei 250.000 Euro. Gewinnt die DFB-Elf die WM in Katar, stehen jedem Spieler sogar 400.000 Euro zu.

(C)Getty Images

WM 2022: Wie hoch waren die Prämien der Nationalmannschaft bei der WM 2018?

In Russland lagen die Prämien noch deutlich tiefer. Für die Gruppenphase und den Einzug ins Achtelfinale war keine Prämie vorgesehen, mit dem Aus in der Gruppenphase gingen die DFB-Kicker dementsprechend leer aus. Für den Einzug ins Viertelfinale hätte es 75.000 Euro gegeben, für den Einzug ins Halbfinale 125.000 Euro, für den dritten Platz 150.000 Euro und für den Einzug ins Finale 200.000 Euro gegeben. Ein WM-Sieg wäre mit 350.000 Euro prämiert worden.

WM 2022: Wie hoch war die Prämie der Nationalmannschaft beim WM-Sieg 2014?

Für den Sieg bei der Weltmeisterschaft in Brasilien im Jahr 2014 bekam jeder Spieler 300.000 Euro.