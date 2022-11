WM 2022: Neymar sieht Deutschland als Mitfavoriten - und leistet sich Fauxpas bei England

Neymar nennt seine WM-Favoriten - darunter auch England. So weit so normal. Doch ein Spieler, von dem er schwärmt, ist gar nicht dabei.

WAS IST PASSIERT? Wenige Tage vor Beginn der WM in Katar hat sich Brasiliens Superstar Neymar zu seinen Favoriten auf den Titel geäußert. Im Interview mit dem Telegraph nannte er dabei auch das deutsche Team und lobte Englands Jadon Sancho, der allerdings überhaupt nicht nominiert ist.

WAS WURDE GESAGT? Neymar hält mit Blick auf das Turnier ein Überraschungsteam für möglich. "Eine WM ist voll von Überraschungen. Man hat Teams dabei, die unerwartet weit kommen, obwohl niemand an sie glaubt", sagte der Star von PSG. Allerdings nennt er bei seinen Favoriten die üblichen Verdächtigen - und auch das deutsche Team. "Ich glaube, die Favoriten sind Argentinien, Deutschland, Spanien und Frankreich. Ich denke, diese vier sind gemeinsam mit Brasilien absolut in der Lage, das Finale zu erreichen", meint er.

Allerdings schiebt er schnell noch ein weiteres Land nach. "Ich habe England ganz vergessen, aber natürlich haben auch sie eine Chance. Ich mag [Harry] Kane und [Jadon] Sancho. Das sind zwei unglaubliche Spieler und ich mag sie sehr, denn mir gefallen Spieler mit ihren Qualitäten", sagte er.

WAS IST DER HINTERGRUND? Offenbar hat Neymar aber noch nicht mitbekommen, dass Sancho gar nicht bei der WM dabei sein wird. Der frühere Dortmunder wurde von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate nicht in den Kader für das Turnier berufen, nachdem er auch in dieser Saison bei Manchester United kaum zu überzeugen wusste. Zwar gehörte Sancho in der Premier League meist zur Startelf, spielte aber nur selten durch und blieb meist blass.

SO GEHT ES WEITER: Brasilien mit Neymar geht als einer der absoluten Topfavoriten in die WM. In der Vorrunde trifft die Seleção in der Gruppe G auf Serbien, die Schweiz und Kamerun.