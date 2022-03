Auslosung zur WM 2022 und alle Spiele der Weltmeisterschaft in Katar live bei MagentaTV

Noch rund acht Monate bis zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, sportlich betrachtet macht die deutsche Mannschaft schon jetzt Spaß. Als einziger Anbieter zeigt MagentaTV alle 64 Spiele der Fifa WM 2022 live, davon 16 exklusiv mit Top-Partien in der K.O.-Runde. Die Weltmeisterschaft ist zusätzlich in hochwertiger UHD-Qualität erlebbar.

Mit der Gruppen-Auslosung am 1. April startet MagentaTV ab 17.30 Uhr in die WM-Vorberichterstattung.

Das Team um Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Wolff Fuss sowie Thomas Wagner kommentiert das Geschehen in Katar.

Nach den guten bis ordentlichen Eindrücken in der Qualifikation und Tests ist die spannende Frage: welche WM-Konkurrenten werden der deutschen Nationalmannschaft zugelost und welche Chancen erwachsen unter Teamchef Hansi Flick, der frischen Wind und neue Energie in der DFB-Auswahl entfacht hat.

"Hansi Flick ist der richtige Mann am richtigen Ort"

"Für mich steht fest, dass Hansi Flick als Bundestrainer der richtige Mann am richtigen Ort ist", sagt Wolff Fuss, denn: "Er hat eine Gabe im Umgang mit Menschen. Eine Gabe zu überzeugen und eine Gabe, Teamgeist zu vermitteln." Den Beweis habe er schon beim WM-Triumph als Löws rechte Hand erbracht.

imago images

Und 2020, als er den FC Bayern in Lissabon zum Champions League-Sieger coachte. "Große Turniere gewinnt nicht immer die Mannschaft mit den besten Individualisten, sondern das Team, welches neben Qualität auch das Besondere hat!"

Die DFB-Auswahl verfüge ohnehin über herausragende Spieler, den "Tick mehr" durch Flick brauche Deutschland in Katar auch.

Auslosung zur Gruppenphase der WM 2022 live bei MagentaTV

MagentaTV wird die Fifa WM 2022 vom 21. November bis 18. Dezember in über 200 Live-Stunden in bester Qualität und mit kritischem Blick inhaltlich begleiten. Für die Berichterstattung zur EURO 2020 wurde das Team um den Anchor Kerner, Reporter Fuss und Experte Ballack für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.

Den Auftakt ins WM-Jahr mit Reaktionen zur Auslosung vom DFB-Team, Mannschaftsanalysen, Hintergrund-Informationen aus allen Bereichen können die Zuschauer am 1. April ab 17.30 Uhr beim MagentaTV-Sender #dabeiTV live verfolgen.

Hier gibt es weitere Informationen und Angebote zur Fifa WM 2022 bei MagentaTV.