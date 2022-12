WM 2022: Lionel Messi steigt zum WM-Rekordspieler auf - Hugo Lloris alleiniger Rekordtorhüter

Durch seinen Einsatz im WM-Finale ist Lionel Messi alleiniger WM-Rekordspieler. Neben ihm stellte auch Torhüter Hugo Lloris eine neue Bestmarke auf.

WAS IST PASSIERT? Argentiniens Superstar Lionel Messi (35) hat im Finale gegen Frankreich sein 26. WM-Spiel bestritten und ist damit zum alleinigen Rekordspieler aufgestiegen. Der sechsmalige Weltfußballer ließ am Sonntag im Lusail-Stadion in seinem letzten WM-Spiel den bisherigen Rekordhalter Lothar Matthäus hinter sich (25). Für seine Bestmarke benötigte Messi fünf Endrunden.

WAS WURDE GESAGT? "Ich gönne es ihm", hatte Matthäus der Bild-Zeitung gesagt, bevor Messi im Halbfinale gegen Kroatien (3:0) mit ihm gleichgezogen war. Der Argentinier sei "ein großer Sportler mit einer außergewöhnlichen Karriere. Der kompletteste Fußballer unserer Zeit."

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Zudem stellte Frankreichs Hugo Lloris eine WM-Bestmarke für Torhüter auf. Der 35 Jahre alte Schlussmann von Tottenham Hotspur bestritt im Finale sein 20. WM-Spiel und ließ damit den bisherigen Rekordhalter Manuel Neuer (19) hinter sich. Im Halbfinale gegen Marokko (2:0) war Lloris mit dem deutschen Nationaltorhüter gleichgezogen.