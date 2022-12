WM 2022 in Katar: Wie oft wurde Argentinien bereits Weltmeister?

Argentinien trifft im WM-Halbfinale auf Kroatien, der Traum vom Titel lebt. Doch wie oft wurden die Südamerikaner bereits Weltmeister?

Viel spannender hätte die Albiceleste den Kampf um den Halbfinaleinzug bei der WM 2022 in Katar gar nicht machen können. Nach 73 Minuten führten die Argentinier mit 2:0, ehe Wout Weghorst die Südamerikaner schockte und in der elften Minute der Nachspielzeit für die Verlängerung sorgte. Dank eines nervenstarken Auftritts im Elfmeterschießen steht das Team von Lionel Messi und Co. jetzt im Halbfinale gegen Kroatien und darf vom nächsten WM-Titel träumen.

WM 2022: Wie oft wurde Argentinien zuvor Weltmeister?

Die Argentinier zählen dank zweier WM-Titel zu einer der erfolgreichsten Fußballnationen der Welt. Der erste Triumph gelang der Albiceleste im Jahr 1978 - und hätte emotionaler kaum sein können. Das Turnier fand im eigenen Land statt, Argentinien gewann insgesamt fünf von sieben Spielen bei nur einer Niederlage und bezwang im Finale die Niederlande mit 3:1 nach Verlängerung. Dazu stellte die Albiceleste mit Mario Kempes den Torschützenkönig des Turniers, ihm gelangen sechs Treffer.

Scheinbar kann Argentinien nur in amerikanischen Ländern Weltmeister werden, denn Titel Nummer zwei gelang acht Jahre später in Mexiko. Ein Turnier, dass auch deutschen Fans in Erinnerung geblieben sein dürfte, aber eher in negativer. Argentinien fegte mit fünf Siegen aus sechs Spielen durch das Turnier und traf dann im Finale von Mexiko-Stadt auf die Bundesrepublik Deutschland. Die Albiceleste gewann mit 3:2 und hob zum zweiten Mal den WM-Pokal in die Höhe.

WM 1986: Der Kampf von Mexiko-Stadt - Argentinien vs. Deutschland

Da die deutsche Nationalmannschaft an diesem Finale beteiligt war, werfen wir einen genaueren Blick auf das Finalspiel von 1986. Dieses wurde am Sonntag, den 29. Juni, um 12 Uhr Ortszeit (20 Uhr deutscher Zeit) im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt ausgetragen. Die Rekordkulisse von 114.600 Zuschauern sorgte für explosive Stimmung, als die Kapitäne Diego Maradona und Karl-Heinz Rummenigge die Mannschaften aufs Feld führten.

José Luis Brown schoss Argentinien nach 23 Minuten mit 1:0 in Führung, Jorge Valdano legte in der 56. zum 2:0 nach. Das Spiel schien entschieden, dann setzte es den deutschen Doppelschlag. Erst knipste Kapitän Rummenigge (74.), dann netzte Rudi Völler zum späten Ausgleich (81.). Das Spiel war wieder völlig offen - allerdings nur für drei Minuten. Jorge Burruchaga traf in der 84. Minute zum 3:2-Endstand, Argentinien war zum zweiten Mal Weltmeister.

Argentinien als Weltmeister: Dreimal den Pokal verfehlt

Zusätzlich zu den beiden WM-Titeln erreichte die Albiceleste dreimal den zweiten Platz. Bei der ersten Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte im Jahr 1930 unterlagen die Argentinier im Finale Gastgeber Uruguay mit 2:4. Anschließend begann für die Südamerikaner das deutsche Trauma.

1990, bei der WM in Italien, erreichte die Albiceleste nach knappen Auftritten im Achtel-, Viertel- und Halbfinale das Endspiel. Dieses ging mit 0:1 gegen Deutschland verloren, Torschütze im Finale von Rom war Andreas Brehme. 24 Jahre später erreichte Argentinien sein vorerst letztes WM-Finale, und auch dieses ging gegen Deutschland verloren.

Beim Turnier 2014 in Brasilien lautete das Ergebnis des Endspiels mal wieder 1:0, diesmal allerdings nach Verlängerung. Mario Götze erzielte in der 113. Minute den einzigen Treffer des Spiels.

Fußball-WM: Wie oft wurde Argentinien schon Weltmeister? - Die bisherigen Spiele von Argentinien

Runde Gegner Ergebnis Gruppenphase, 1. Spieltag Saudi-Arabien 1:2 Gruppenphase, 2. Spieltag Mexiko 2:0 Gruppenphase, 3. Spieltag Polen 2:0 Achtelfinale Australien 2:1 Viertelfinale Niederlande 4:3 i.E.

WM 2022: Wie wird Argentinien Weltmeister?

Im Halbfinale der WM 2022 in Katar trifft die Albiceleste am 13. Dezember um 20 Uhr auf Kroatien. Mögliche Finalgegner wären - je nach Ausgang der anderen Viertel- und Halbfinalpartien - England, Frankreich, Marokko oder Portugal.