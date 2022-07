WM 2022 in Katar: Bundestrainer Flick erteilt Freibrief für Jonas Hofmann

Noch sind einige Plätze im DFB-Kader für die WM in Katar offen. Jonas Hofmann hat seine Fahrkarte aber schon so gut wie sicher.

Prominenter Besuch im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Tegernsee: Bundestrainer Hansi Flick schaute am Donnerstag in Rottach-Egern vorbei und gab Nationalspieler Jonas Hofmann nebenbei einen Freibrief für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember).

"Wenn man die letzten Spiele sieht, dann muss man sagen, dass er schon gesetzt ist", sagte Flick, der seinen Besuch auch nutzte, um den neuen Gladbacher Trainer Daniel Farke besser kennenzulernen.

Jonas Hofmann: Unverzichtbar dank seiner Vielseitigkeit

Hofmann zeigte bei den vier Nations-League-Spielen im Juni starke Leistungen und erzielte dabei zwei Tore und holte einen Elfmeter heraus.

Der 29-Jährige ist aufgrund seiner Vielseitigkeit inzwischen unverzichtbar für die Nationalmannschaft.