WM 2022 - Beleidigungen gegen Kanada-Keeper Borjan: FIFA ermittelt gegen Kroatien

Kanadas Torwart wurde beim WM-Spiel gegen Kroatien wiederholt zur Zielscheibe der kroatischen Fans. Nun ermittelt die FIFA.

WAS IST PASSIERT? Wegen des Verhaltens seiner Fans beim Sieg gegen Kanada (4:1) hat die FIFA Ermittlungen gegen den kroatischen Verband eingeleitet. Kanadas Torhüter Milan Borjan, Sohn serbisch-stämmiger Eltern, war im zweiten Gruppenspiel von Anhängern des Vize-Weltmeisters wiederholt beschimpft und ausgepfiffen worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Borjan wurde 1987 als Sohn serbischer Eltern in der kroatischen Stadt Knin geboren, damals noch Teil von Jugoslawien. Im Zuge des Kroatienkrieges 1995 wurde die Familie aus der Stadt vertrieben. Zunächst kam sie in der serbischen Hauptstadt Belgrad unter, im Jahr 2000 siedelten sie nach Kanada über.

Die kroatischen Fans hielten während der Partie gegen Kanada ein Banner nach oben, auf dem auf die Militäroperation in Knin im Zuge des Krieges verwiesen wird, die auch Borjans Familie zur Flucht zwang. Am unteren Rand des Banners war die Aufschrift zu lesen: "Knin 95 - Nichts rennt so wie Borjan." Laut Borjans Aussage sei vor dem Spiel auch seine Telefonnummer geleakt worden. Er habe vor der Partie Tausende Nachrichten kroatischer Fans erhalten.

WAS WURDE GESAGT? Borjan lebte nach dem Umzug der Familie nicht lange in Kanada, schon als 16-Jähriger wechselte er in die Jugendakademie des argentinischen Topklubs Boca Juniors und ein Jahr später zu Rivale River Plate. Nach einer fußballerischen Reise durch Südamerika und Europa spielt er seit 2017 für den serbischen Topklub Roter Stern Belgrad. Dass er trotzdem für Kanadas Nationalmannschaft aufläuft, hat für ihn auch etwas mit Dankbarkeit zu tun.

"Kanada ist ein multikulturelles Land. Wir kämpfen für das, was uns gegeben wurde. Kanada gab uns Frieden, bessere Schulen, ein besseres Leben... alles war besser. Dies ist die Art und Weise, wie wir es Kanada zurückgeben können", sagte er bereits im Januar. Sein Debüt für die Ahornblätter gab er im Februar 2011, aktuell steht er bei 70 Länderspielen.

WIE GEHT ES WEITER? Nach zwei Niederlagen gegen Belgien und auch gegen die Kroaten steht das WM-Aus für Kanada nach der Gruppenphase bereits fest. Ihre Abschiedsvorstellung geben die Nordamerikaner am Donnerstag gegen Marokko.