WM 2022: Italien-Legende Gianluigi Buffon unterstützt Kamerun bei der Weltmeisterschaft

Italien hat die Teilnahme an der WM 2022 verpasst, nun verrät Torhüterlegende Gianluigi Buffon, wen er in Katar anfeuert.

WAS IST PASSIERT? Gianluigi Buffon hat verraten, welches Team er bei der Weltmeisterschaft in Katar unterstützt. Auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Papst Franziskus überraschte der 45-Jährige dabei durchaus.

WAS WURDE GESAGT? Durch die Nicht-Teilnahme seines Heimatlandes Italien musste sich Buffon eine andere Nation aussuchen: "Wie immer, wenn Italien nicht dabei ist, versuche ich, die Mannschaften zu verfolgen, in denen meine Vereinskameraden oder Freunde spielen, oder die, die traditionell zu den Außenseitern gehören", sagte Buffon und führte aus: "In diesem Fall ist die Nation, die ich immer unterstütze: Kamerun. Kamerun hat einen besonderen Platz in meinem Herzen."

WAS IST DER HINTERGRUND? In einem Interview mit der Marca im Jahr 2017 erklärte der Weltmeister von 2006, warum er Torhüter wurde: "Als ich klein war, gab es einen Mythos in meinem Leben: Thomas N'Kono, den Torhüter von Kamerun. Ich habe ihn bei der Weltmeisterschaft 1990 spielen sehen, und nach Italien war Kamerun die Mannschaft meines Herzens", erzählte Buffon. Daher unterstützt er nun Eric Maxim Choupo-Mouting und Co. bei der Endrunde in Katar.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Die kamerunische Nationalmannschaft trifft in der Gruppe G auf Serbien, Brasilien und die Schweiz. Angeführt wird das Team von Inter Mailands Torhüter André Onana und der Offensive um Karl-Toko Ekambi, Vincent Aboubakar und Bayern-Star Eric Maxim Choupo-Moting.