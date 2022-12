WM 2022: Frankreich trainiert vor Finale gegen Argentinien ohne erkältetes Trio

Frankreich will am Sonntag seinen WM-Titel verteidigen, bangt vor dem Finale gegen Argentinien noch um einige erkältete Spieler.

WAS IST PASSIERT? Die französische Nationalmannschaft hat zwei Tage vor dem WM-Finale ohne drei ihrer Profis trainiert. Kingsley Coman vom deutschen Rekordmeister Bayern München fehlte am Freitag bei der Einheit ebenso wie Abwehrchef Raphael Varane und Ibrahima Konaté, allesamt wegen Erkältungssymptomen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine Quelle nahe des Teams.

WAS IST DER HINTERGRUND? Coman hatte nach Verbandsangaben bereits die Einheit am Donnerstag verpasst. Schon im Halbfinale gegen Marokko (2:0) konnte ihn Trainer Didier Deschamps nach eigenen Angaben wegen der Schwächung nicht von der Bank bringen. Auch auf die erkrankten Dayot Upamecano und Adrien Rabiot musste er verzichten, beide sind aber inzwischen genesen. Upamecano war von Konaté ersetzt worden.

WAS WURDE GESAGT? Auch der Frankfurter Randal Kolo Muani berichtete am Freitag von der "grassierenden Grippewelle" in der Equipe Tricolore. "Aber das ist nichts Ernstes", betonte er.

WIE GEHT ES WEITER? Frankreich will am Sonntag (16 Uhr) gegen Argentinien um Lionel Messi seinen WM-Titel verteidigen. Welche Spieler Coach Deschamps am Ende zur Verfügung stehen, wird sich im Laufe des Wochenendes herausstellen.

