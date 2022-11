WM 2022: Spieler des DFB soll mit Flicks Auswechslungen unzufrieden sein

Bei der DFB-Elf gab es während des Japan-Spiels einen Leistungsabfall. Angeblich sehen die Spieler die Schuld dafür auch bei Hansi Flick.

WAS IST PASSIERT? Nach der 1:2-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan gab es nicht wenige Experten, die die Spielerwechsel von Bundestrainer Hansi Flick während der Partie kritisierten. Neben Experten sollen auch mehrere DFB-Akteure mit den Auswechslungen nicht einverstanden gewesen sein.

WAS WURDE GESAGT? "Gegen Japan hat er sich vercoacht", schrieb beispielsweise Lothar Matthäus in einem Beitrag für die Bild-Zeitung. Mehrere DFB-Spieler sähen das laut Bild ähnlich. Flick habe mit der Herausnahme des starken Ilkay Gündogans für Leon Goretzka demnach die Harmonie innerhalb der Mannschaft zerstört.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Torschütze zum 1:0 ging in der 67. Minute vom Platz, nur acht Minuten später kam Japan zum 1:1-Ausgleich. Dazu ersetzte unter anderem nach gut einer Stunde Jonas Hofmann Thomas Müller. Außerdem stellten die Japaner zur zweiten Hälfte ihre Formation um, auch damit kam die deutsche Elf nicht zurecht.

Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien kündigte Flick bereits personelle Konsequenzen an und rechtfertigte sich zudem. Er sagte am Donnerstag: "Sie können wirklich davon ausgehen, dass wir jede Personalie und jede Position diskutieren. Das tun wir vor jedem Spiel. Es ist unsere Aufgabe als Trainerteam, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie top besetzt ist."

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Nach der Auftaktpleite steht das DFB-Team im kommenden Spiel gegen Spanien am Sonntagabend bereits mit dem Rücken zur Wand. Bei einer weiteren Niederlage droht nach 2018 das zweite Gruppen-Aus in Folge bei einer Weltmeisterschaft.