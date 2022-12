WM 2022 Elfmeterschießen: Darf ein Torwart schießen?

In den K.-o.-Spielen der Weltmeisterschaft könnte es zu weiteren Elfmeterschießen kommen. Dürften hier auch die Torhüter vom Punkt ran?

Die Viertelfinals der Weltmeisterschaft stehen vor der Tür - und damit besteht erneut die Möglichkeit, dass das eine oder andere Spiel ins Elfmeterschießen geht.

Wenn es dazu kommt, dürfen dann auch die Torhüter vom Punkt ran? GOAL beantwortet diese Frage in dem folgenden Artikel.

Weltmeisterschaft 2022: Die Viertelfinals der WM

Am Freitagnachmittag wird das erste Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Katar angepfiffen. Dort kommt es um 16 Uhr zur Begegnung Kroatien gegen Brasilien. Anschließend folgt am Abend das Top-Duell zwischen den Niederlanden und Argentinien (20 Uhr).

Die anderen beiden Viertelfinals werden dann am Samstag ausgetragen. Um 16 Uhr geht es hier mit Marokko gegen Portugal los, und um 20 Uhr treffen die Engländer auf die Franzosen.

Die Viertelfinals der WM im Überblick

Kroatien - Brasilien (9. Dezember, 16 Uhr)

Niederlande - Argentinien (9. Dezember, 20 Uhr)

Marokko - Portugal (10. Dezember, 16 Uhr)

England - Frankreich (10. Dezember, 20 Uhr)

Weltmeisterschaft 2022: Die bisherigen Elfmeterschießen

Blicken wir auf die bislang ausgetragenen Elfmeterschießen der diesjährigen WM. Denn im Achtelfinale mussten schon zwei Partien vom Punkt entschieden werden.

Zum einen konnte sich Kroatien gegen Japan durchsetzen (1:1, 3:1 i.E.). Noch überraschender war aber, dass Marokko Spanien aus dem Turnier warf. Nachdem es nach 120 Minuten 0:0 gestanden hatte, verwandelte PSG-Star Achraf Hakimi für die Marokkaner den entscheidenden Elfmeter (3:0).

WM 2022 - Elfmeterschießen: Regeln und Ablauf

Zum Ablauf des Elfmeterschießens: Zunächst lost der Schiedsrichter mit den beiden Kapitänen der Mannschaften aus, auf welches Tor geschossen wird. Denn im Unterschied zum normalen Spiel schießen beim Elfmeterschießen beide Teams auf das gleiche Tor. Anschließend wird durch einen Münzwurf geklärt, welches Team beginnt.

Mit Ausnahmen des aktuellen Schützen und den beiden Torhütern müssen sich während des Elfmeterschießens alle Akteure im Mittelkreis aufhalten, wobei der Torwart der Mannschaft des Schützen außerhalb des Strafraums an der Torlinie warten muss.

Jede Mannschaft nominiert jeweils fünf Schützen, die dann im Wechsel mit dem anderen Team antreten. Es gewinnt die Mannschaft, welche von ihren fünf Elfmetern mehr verwandelt. Gerät ein Team dabei in Rückstand, hat es noch nicht verloren, sofern noch genügend Elfmeter verbleiben, um den Rückstand aufzuholen. Ist der Rückstand so groß, dass er mit den verbleibenden Versuchen nicht mehr ausgeglichen werden kann, ist das Elfmeterschießen vorzeitig beendet.

WM 2022 Elfmeterschießen: Darf ein Torwart schießen?

Sollte es also in den weiteren K.-o.-Partien zu Elfmeterschießen kommen, darf dann auch ein Torwart als Schütze ran? Ja, der Torwart darf zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Elfmeterschießens antreten. Gibt es nach oben angesprochenen fünf Versuchen noch keinen Sieger, muss nämlich ein anderer Schütze antreten.

Wenn nach zehn Schützen immer noch kein Sieger feststeht, muss sogar der elfte Spieler der Mannschaft schießen. Es kann somit in den kommenden Partien sogar dazu kommen, dass ein Torhüter aus elf Metern als Schütze ran muss.

WM 2022 - Elfmeterschießen: Darf ein Spieler mehrmals antreten?

Ja, das ist theoretisch möglich. Allerdings erst dann, wenn jeder Spieler einer Mannschaft beim Elfmeterschießen einmal angetreten ist. Beispiel: Steht es nach jeweils fünf Schützen immer noch Unentschieden, müssen erst die anderen sechs Spieler einer Mannschaft angetreten sein, bis ein Spieler das zweite Mal schießen darf.