Deutsche Gruppe bei der WM 2022: Gegen wen spielt Deutschland in der Vorrunde?

Die WM 2022 startet im November. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zu den Teams, mit denen es Deutschland in der Vorrunde zu tun bekommt.

Die WM 2022 beginnt am 20. November 2022 mit dem Auftaktspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador.

Die letzte WM konnte 2018 Frankreich gewinnen, das letzte große Turnier Italien, das bei der EM 2020 England im Elfmeterschießen besiegte. Dafür schaffte es Italien allerdings nicht, sich für diese WM zu qualifizieren. Die Weltmeisterschaft in Katar findet also ohne den aktuellen Europameister statt.

Deutschland hingegen will nach zwei sehr enttäuschenden Turnieren hintereinander auch endlich wieder um einen Titel mitspielen. Während man 2018 schon in der Gruppenphase ausschied, konnte man bei der EM 2020 immerhin bis ins Achtelfinale vorstoßen. Dort unterlag man dann allerdings England mit 0:2. Für Trainer Hansi Flick wird die WM 2022 das erste Turnier und auch er ist natürlich besonders erpicht darauf, dabei eine gute Figur zu machen. Ob Deutschland das gelingt, erfahren wir dann ab dem 20. November, wenn die WM beginnt.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zu den Gruppengegnern von Deutschland bei der WM 2022.

Deutsche Gruppe bei der WM 2022: Wer ist alles dabei?

Wie gerade erwähnt, beginnt die WM 2022 am 20. November mit der Begegnung zwischen Katar und Ecuador. Deutschland ist allerdings erst drei Tage später dran. Wer ist aber jetzt eigentlich neben dem Team von Hansi Flick noch in Gruppe E dabei?

Als erstes trifft die deutsche Elf am 23. November auf Japan. Die Japaner nehmen bereits zum siebten Mal an einer WM teil. Allerdings kamen sie dabei nie weiter als bis in das Achtelfinale. Trotzdem sollte man das Team rund um Kapitän Maya Yoshida vom FC Schalke nicht unterschätzen. Das letzte Mal traf man im Vorfeld der WM 2006 aufeinander, dabei trennte man sich 2:2. Für Deutschland trafen damals noch Miroslav Klose und Bastian Schweinsteiger, beide werden der deutschen Elf bei der jetzigen WM nur aus der Ferne helfen können.

Das zweite Gruppenspiel für Deutschland findet am 27. November statt. Der Gegner dabei heißt Spanien. Gegen Spanien gab es bereits einige prestigeträchtige Duelle. 2008 unterlag man im Finale der EM mit 0:1, genauso wie im Halbfinale der WM 2010. Auch an die letzte Begegnung denkt das deutsche Team wahrscheinlich eher ungern zurück. Im November 2020 gab es eine 0:6-Klatsche gegen die Mannschaft von Luis Enrique.

Das letzte Gruppenspiel bestreitet Deutschland am 1. Dezember gegen Costa Rica. Dabei kommen Erinnerungen an das Eröffnungsspiel der Heim-WM 2006 hoch. Dieses Spiel stellt gleichzeitig auch die letzte Begegnung mit Costa Rica dar. Damals schoss Philipp Lahm das erste Tor der WM 2006, am Ende gab es einen 4:2-Sieg, mit dem Deutschland in die WM 2006 startete.

Getty Images

Bundesliga, LaLiga und Champions League - das gibt es nur bei DAZN!

Mit der Übertragung der WM 2022 kann DAZN zwar nicht dienen, dafür seht Ihr dort so ziemlich alles andere, was das Sportlerherz begehrt. U.a. zeigt der Streamingdienst alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die Champions League und die italienische, spanische und französische Liga.

Dazu kommen noch Übertragungen von Tennis, Darts, Boxen, Golf oder Motorsport. Ihr seid eher Fans von Basketball oder Football? Kein Problem, auch die NBA und NFL hat DAZN im Angebot. Ihr bekommt dort also rund um die Uhr das beste LIVE-STREAM-Angebot für Sportübertragungen weltweit.

Das hat allerdings auch seinen Preis, umsonst ist das Verfolgen der LIVE-STREAMS bei DAZN nicht möglich. Um Zugriff auf das gesamte Programm zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Dabei werden im Monatsabo 29,99 Euro pro Monat fällig, im Jahresabo sind es 24,99 Euro monatlich.

Mehr Infos zu DAZN:

getty images

Deutsche Gruppe bei der WM 2022: Die Spiele der Gruppenphase auf einen Blick

Hier haben wir noch einmal alle Spiele der Gruppe E mit Deutschland, Japan, Spanien und Costa Rica für Euch dargestellt.